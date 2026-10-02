Осень — активный период для украинских аграриев. После уборки ранних зерновых хозяйства продолжают жатву поздних культур, в частности кукурузы и подсолнечника. Часть полей еще остается неубранной, поскольку темпы работ зависят от погодных условий и сроков созревания урожая.

Параллельно аграрии готовятся к следующему сезону, в частности проводят осеннюю посевную, обрабатывают почву и сеют озимые культуры. На зерновом рынке тем временем сохраняется непростая ситуация.

Какова стоимость пшеницы за тонну и что происходит на мировом рынке, читайте в материале Фактов ICTV.

Сейчас смотрят

Цена на пшеницу 2026 на мировом рынке

По данным Электронной зерновой биржи Украины, на мировом рынке пшеница продолжает дешеветь. Только за неделю котировки снизились еще на 1,5-2,2%.

Давление на цены усиливается общим падением аграрных фьючерсов в США и отсутствием новых позитивных сигналов относительно торгового соглашения с Китаем. Именно ожидания договоренностей ранее поддерживали рост биржевых котировок.

За неделю фьючерсы на пшеницу потеряли 4,5-6,3%, а за месяц 7,6-12,8%. Таким образом, рынок постепенно отдает часть роста, который наблюдался в конце августа.

Дополнительным фактором остается достаточное мировое предложение пшеницы. Поэтому импортеры не спешат наращивать закупки, поскольку во многих странах в этом сезоне получили хорошие урожаи.

В частности, декабрьские фьючерсы за неделю снизились до:

$253,1 за тонну на мягкую озимую SRW-пшеницу в Чикаго, минус 5,5%;

$274 за тонну на твердую HRW-пшеницу в Канзас-Сити, минус 6,3%;

$258,2 за тонну на яровую HRS-пшеницу в Миннеаполисе, минус 6,2%;

€233,25 за тонну, или около $265, на мягкую пшеницу на Euronext в Париже, минус 4,5%.

Слабее остаются и американские экспортные показатели. В период с 17 по 24 сентября США сократили поставки пшеницы на 8,6%, до 310,6 тыс. тонн. Это на 64% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. С начала 2026/27 маркетингового года американский экспорт составляет 6,34 млн тонн, что на 34,4% ниже прошлогоднего показателя.

В Евросоюзе ситуация другая: по состоянию на 20 сентября страны блока экспортировали 6,3 млн тонн пшеницы, что на 2% больше, чем годом ранее.

Что происходит с ценой на пшеницу в Украине

Украинский рынок также находится под влиянием мирового снижения цен. Дополнительно на внутреннюю стоимость зерна давит подорожание логистики в польские и румынские порты.

При этом украинские аграрии пока не спешат активно продавать зерно. Часть производителей сосредоточилась на уборке поздних культур, другие активнее реализуют масличные. Из-за низких темпов продаж дальнейшее снижение портовых цен пока сдерживается.

Пшеница: сколько стоит в Украине

Сегодня на рынке пшеницы цены продолжают постепенно снижаться. По состоянию на 2 октября стоимость пшеницы 2 класса на условиях CPT-терминал уменьшилась на 21 грн/т, до 8 817 грн/т, а 3 класса подешевела на 26 грн/т, до 8 736 грн/т. Сильнее всего изменилась цена пшеницы 4 класса, минус 174 грн/т, до 7 652 грн/т.

При этом закупочные цены на условиях EXW для пшеницы 2 и 3 классов остались без изменений, а именно 6 655 и 6 150 грн/т соответственно.

Цены на пшеницу сегодня зависят не только от ее класса, но и от места продажи и условий поставки. Зерно, которое продается непосредственно с элеватора, стоит дешевле, чем партии, доставленные до терминала.

Что будет с ценами на пшеницу

Ситуация на мировом рынке остается сложной для экспортеров. Украина и РФ за первые три месяца сезона вместе недопоставили на мировой рынок около 7 млн тонн пшеницы по сравнению с прошлым годом. При этом другие крупные экспортеры не нарастили поставки настолько, чтобы полностью компенсировать это сокращение.

Украинский экспорт за 25 дней сентября составил 801 тыс. тонн против 1,52 млн тонн в прошлом году. С начала сезона Украина экспортировала 2,486 млн тонн пшеницы, тогда как за аналогичный период прошлого года 4,17 млн тонн.

Основными покупателями украинской пшеницы в сентябре стали Алжир, Египет, Турция, Италия и Испания.

При этом крупные импортеры в Азии, Африке и на Ближнем Востоке часть закупок переносят на вторую половину сезона. Среди причин — ожидание большего предложения украинской и российской пшеницы, а также возможность покупать зерно из Австралии и Аргентины.

Читайте также Цена на кукурузу сегодня: что происходит со стоимостью зерна

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.