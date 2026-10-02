Цена на пшеницу в Украине сегодня: актуальная стоимость за тонну
Осень — активный период для украинских аграриев. После уборки ранних зерновых хозяйства продолжают жатву поздних культур, в частности кукурузы и подсолнечника. Часть полей еще остается неубранной, поскольку темпы работ зависят от погодных условий и сроков созревания урожая.
Параллельно аграрии готовятся к следующему сезону, в частности проводят осеннюю посевную, обрабатывают почву и сеют озимые культуры. На зерновом рынке тем временем сохраняется непростая ситуация.
Какова стоимость пшеницы за тонну и что происходит на мировом рынке, читайте в материале Фактов ICTV.
Цена на пшеницу 2026 на мировом рынке
По данным Электронной зерновой биржи Украины, на мировом рынке пшеница продолжает дешеветь. Только за неделю котировки снизились еще на 1,5-2,2%.
Давление на цены усиливается общим падением аграрных фьючерсов в США и отсутствием новых позитивных сигналов относительно торгового соглашения с Китаем. Именно ожидания договоренностей ранее поддерживали рост биржевых котировок.
За неделю фьючерсы на пшеницу потеряли 4,5-6,3%, а за месяц 7,6-12,8%. Таким образом, рынок постепенно отдает часть роста, который наблюдался в конце августа.
Дополнительным фактором остается достаточное мировое предложение пшеницы. Поэтому импортеры не спешат наращивать закупки, поскольку во многих странах в этом сезоне получили хорошие урожаи.
В частности, декабрьские фьючерсы за неделю снизились до:
- $253,1 за тонну на мягкую озимую SRW-пшеницу в Чикаго, минус 5,5%;
- $274 за тонну на твердую HRW-пшеницу в Канзас-Сити, минус 6,3%;
- $258,2 за тонну на яровую HRS-пшеницу в Миннеаполисе, минус 6,2%;
- €233,25 за тонну, или около $265, на мягкую пшеницу на Euronext в Париже, минус 4,5%.
Слабее остаются и американские экспортные показатели. В период с 17 по 24 сентября США сократили поставки пшеницы на 8,6%, до 310,6 тыс. тонн. Это на 64% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. С начала 2026/27 маркетингового года американский экспорт составляет 6,34 млн тонн, что на 34,4% ниже прошлогоднего показателя.
В Евросоюзе ситуация другая: по состоянию на 20 сентября страны блока экспортировали 6,3 млн тонн пшеницы, что на 2% больше, чем годом ранее.
Что происходит с ценой на пшеницу в Украине
Украинский рынок также находится под влиянием мирового снижения цен. Дополнительно на внутреннюю стоимость зерна давит подорожание логистики в польские и румынские порты.
При этом украинские аграрии пока не спешат активно продавать зерно. Часть производителей сосредоточилась на уборке поздних культур, другие активнее реализуют масличные. Из-за низких темпов продаж дальнейшее снижение портовых цен пока сдерживается.
Пшеница: сколько стоит в Украине
Сегодня на рынке пшеницы цены продолжают постепенно снижаться. По состоянию на 2 октября стоимость пшеницы 2 класса на условиях CPT-терминал уменьшилась на 21 грн/т, до 8 817 грн/т, а 3 класса подешевела на 26 грн/т, до 8 736 грн/т. Сильнее всего изменилась цена пшеницы 4 класса, минус 174 грн/т, до 7 652 грн/т.
При этом закупочные цены на условиях EXW для пшеницы 2 и 3 классов остались без изменений, а именно 6 655 и 6 150 грн/т соответственно.
Цены на пшеницу сегодня зависят не только от ее класса, но и от места продажи и условий поставки. Зерно, которое продается непосредственно с элеватора, стоит дешевле, чем партии, доставленные до терминала.
Что будет с ценами на пшеницу
Ситуация на мировом рынке остается сложной для экспортеров. Украина и РФ за первые три месяца сезона вместе недопоставили на мировой рынок около 7 млн тонн пшеницы по сравнению с прошлым годом. При этом другие крупные экспортеры не нарастили поставки настолько, чтобы полностью компенсировать это сокращение.
Украинский экспорт за 25 дней сентября составил 801 тыс. тонн против 1,52 млн тонн в прошлом году. С начала сезона Украина экспортировала 2,486 млн тонн пшеницы, тогда как за аналогичный период прошлого года 4,17 млн тонн.
Основными покупателями украинской пшеницы в сентябре стали Алжир, Египет, Турция, Италия и Испания.
При этом крупные импортеры в Азии, Африке и на Ближнем Востоке часть закупок переносят на вторую половину сезона. Среди причин — ожидание большего предложения украинской и российской пшеницы, а также возможность покупать зерно из Австралии и Аргентины.