Соя — одна з основних олійних культур у світовій торгівлі. Її використовують для виробництва олії та шроту, який потрібен, зокрема, у тваринництві.

Українська соя також має важливе значення для експорту, адже значну частину попиту формують покупці з Європейського Союзу, а українські переробники закуповують культуру для виробництва соєвого шроту.

Які ціни на сою в Україні та що відбувається на світовому ринку, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Що з цінами на сою 2026 на світовому ринку

За даними Електронної зернової біржі України зараз світовий ринок сої перебуває під тиском очікуваного великого врожаю. У США аналітики StoneX підвищили прогноз виробництва сої до 126,5 млн тонн проти 123,4 млн тонн в оцінці USDA у серпні.

У Бразилії прогноз урожаю на 2026/27 маркетинговий рік становить 183,36 млн тонн проти 180,5 млн тонн сезоном раніше. Початок сезону дощів у країні створює сприятливі умови для посівної.

Але слабшим залишається попит на американську сою з боку Китаю. Саме відсутність нових домовленостей щодо збільшення поставок зі США стала одним із факторів падіння котирувань у Чикаго.

Листопадові ф’ючерси на сою за останній тиждень втратили 2,6% і становили $471,8 за тонну. За місяць ціна знизилася на 2%, хоча за рік залишається на 20% вищою.

Є ризик подальшого тиску на світові котирування. Серед причин великий прогнозований урожай у США, сприятливі умови для посівної в Південній Америці та скорочення обсягів переробки сої у США.

У серпні американські підприємства переробили 5,7 млн тонн сої, і це на 5,5% менше, ніж у липні, і нижче за очікування ринку.

Урожай та експорт сої з України

В Україні збір сої нового врожаю активно триває. Станом на кінець вересня аграрії намолотили 1,215 млн тонн сої з 571 тис. га, що становило 36% прогнозованої площі. Середня врожайність була на рівні 2,13 т/га.

Фахівці УКАБ повідомили, що експорт української сої залишається важливою складовою ринку. У вересні 2026 року Україна збільшила поставки сої за кордон на 24,3% — порівняно із серпнем до 36,2 тис. тонн.

Для порівняння, загальний експорт олійних культур за місяць становив 494,5 тис. тонн, а основний обсяг припав на ріпак. Ринок збуту української сої значною мірою змістився у бік ЄС.

Ціни на сою в Україні на сьогодні

Станом на 6 жовтня 2026 року середня закупівельна ціна на сою в Україні залежить від того, куди саме продавець доставляє урожай.

Ціна на сою в Україні за тонну:

На умовах EXW елеватор, тобто коли покупець забирає сою безпосередньо з елеватора, ціна становить 16 650 грн за тонну.

На умовах CPT переробник ціна вища, а саме 17 000 грн/т, оскільки йдеться про поставку вже на підприємство, яке переробляє сою.

Ще один показник — FCA, коли продавець передає товар перевізнику у визначеному місці. Тут середня ціна становить 15 500 грн/т.

За даними Електронної зернової біржі, за добу вона знизилася на 165 грн.

Для експорту використовуються інші ціни. DAF $450/т означає ціну при доставці до визначеного прикордонного пункту, а CIF $490/т включає вартість товару, страхування та доставку до зазначеного порту призначення.

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