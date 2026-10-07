Сейчас начало октября, однако украинцы до сих пор не получили выплаты по программе Национальный кешбэк за май, июнь и июль. Ранее сообщалось, что средства за май и июнь должны перечислить в августе, однако конкретной даты выплат пока нет.

О сроках выплат читайте в материале на Фактах ICTV.

Кешбэк за май: когда будет выплата

В Министерстве экономики ранее сообщали, когда поступит кешбэк, накопленный за май. В ведомстве подчеркивали, что выплаты кешбэка за покупки, совершенные в течение мая 2026 года, должны были состояться в июле.

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Украинцы волнуются по поводу выплат по программе Национальный кешбэк. На фоне ситуации с государственным бюджетом и ограниченными финансовыми ресурсами у граждан возникают опасения, что выплаты вообще не состоятся.

Однако в Дії объяснили, что программу Национальный кешбэк не закрывали. Об этом представители приложения сообщили в ответ на один из комментариев пользователей в Facebook.

В Дії отметили, что кешбэк за май и июнь еще ожидается. Точной даты зачисления пока нет, но выплату ожидают вместе с пользователями.

Также в приложении объяснили, что Дія только отображает сумму и статус выплаты, но сама не осуществляет перевод средств. За это отвечает Министерство экономики: деньги проходят через Государственную казначейскую службу в банк, который зачисляет их на карты Национального кешбэка.

Что будет с выплатами Национального кешбэка

Официальных сообщений об отмене Национального кешбэка пока нет. Однако в последнее время появились инициативы по изменению подхода к использованию средств программы.

В частности, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №15512. Он предусматривает внесение изменений в государственный бюджет и касается компенсации предприятиям стоимости товаров, которые были повреждены или уничтожены в результате боевых действий. Сейчас документ только рассматривается в парламентском комитете, то есть законопроект еще не принят и не вступил в силу.

В законопроекте речь идет о том, чтобы направить бюджетный ресурс на поддержку предприятий, которые понесли имущественные потери из-за войны, вместо использования этих средств исключительно для стимулирования потребительского спроса. Законопроект начали связывать с возможным пересмотром финансирования Национального кешбэка. При этом сам документ не означает автоматической отмены программы.

Идею отказаться от Национального кешбэка и направить средства на поддержку бизнеса поддерживает и Данило Гетманцев, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Он заявил, что программу стоит прекратить, а высвободившиеся средства направить прежде всего на расширение льготного кредитования бизнеса по программе 5-7-9%. По его словам, дополнительные ресурсы также нужны для расширения государственных гарантий по кредитам и страхования военных рисков, особенно для предприятий, пострадавших от российских атак.

Таким образом, пока нет решения правительства об отмене Национального кешбэка или окончательном перераспределении средств программы. Законопроект №15512 находится на рассмотрении парламента, а предложение Гетманцева является его позицией.

Поэтому задержку выплат за май, июнь и июль пока нельзя связывать с отменой программы, поскольку официальных подтверждений этого нет.

На что можно использовать накопленный кешбэк

Полученные средства можно направить на ряд повседневных расходов. В частности, кешбэк разрешается использовать для:

оплаты коммунальных услуг;

оплаты почтовых услуг;

покупки украинских продуктов питания;

приобретения лекарств и медицинских изделий украинского производства;

покупки книг и печатной продукции;

благотворительных взносов и донатов, в частности на поддержку украинских военных.

Несмотря на завершение кешбэка на топливо, программа Национальный кешбэк продолжает действовать без изменений для других категорий товаров украинского производства.

Участники могут получать компенсацию в размере 5% или 15% в зависимости от категории товара. Кешбэк начисляется за покупки продукции украинских производителей в магазинах — партнерах программы.

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