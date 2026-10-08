Кабінет міністрів України ухвалив рішення залишити без змін чинні пільгові тарифи на електроенергію для побутових споживачів на весь період майбутнього опалювального сезону 2026/2027 років.

Про це повідомляє прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

Тарифи на електроенергію для населення

За словами прем’єр-міністр, таке рішення розроблене та ухвалене з урахуванням поточної соціально-економічної ситуації в країні. Аналогічний крок раніше ухвалили щодо фіксації цін на природний газ для населення.

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Фіксація пільгової вартості електроенергії розповсюджується на всі категорії побутових споживачів. Серед них:

звичайні домогосподарства;

домогосподарства з електроопаленням, для яких фіксована вартість кіловат-години також залишається на попередньому рівні без жодних змін.

Водночас прем’єр-міністр наголосив, що надалі Кабінет міністрів України працюватиме над удосконаленням всієї системи тарифоутворення в країні.

Зокрема, уряд у перспективі планує запровадити більш справедливу систему щодо адресної підтримки саме для тих громадян, які дійсно потребують фінансової допомоги від держави.

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