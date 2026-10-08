Кабмін зберіг пільгові тарифи на електрику під час опалювального сезону
- Кабінет міністрів залишив чинні пільгові тарифи на електроенергію для населення на період опалювального сезону.
- За словами прем’єр-міністра Сергія Корецького, згодом уряд покращить систему утворення тарифів.
Кабінет міністрів України ухвалив рішення залишити без змін чинні пільгові тарифи на електроенергію для побутових споживачів на весь період майбутнього опалювального сезону 2026/2027 років.
Про це повідомляє прем’єр-міністр України Сергій Корецький.
Тарифи на електроенергію для населення
За словами прем’єр-міністр, таке рішення розроблене та ухвалене з урахуванням поточної соціально-економічної ситуації в країні. Аналогічний крок раніше ухвалили щодо фіксації цін на природний газ для населення.
Фіксація пільгової вартості електроенергії розповсюджується на всі категорії побутових споживачів. Серед них:
- звичайні домогосподарства;
- домогосподарства з електроопаленням, для яких фіксована вартість кіловат-години також залишається на попередньому рівні без жодних змін.
Водночас прем’єр-міністр наголосив, що надалі Кабінет міністрів України працюватиме над удосконаленням всієї системи тарифоутворення в країні.
Зокрема, уряд у перспективі планує запровадити більш справедливу систему щодо адресної підтримки саме для тих громадян, які дійсно потребують фінансової допомоги від держави.