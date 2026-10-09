Хлеб остается одним из основных продуктов в потребительской корзине украинцев. Несмотря на достаточные запасы зерна в стране, цены на хлеб продолжают расти.

Факты ICTV выясняли, вырастут ли цены на хлеб до конца года.

Сколько стоит хлеб в Украине

По состоянию на октябрь 2026 года цены на хлеб зависят от производителя, веса изделия и торговой сети.

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Ориентировочные цены на популярные виды хлеба:

Батон Рум’янець нарезанный, 450 г — около 36,99 грн.

Батон Київський Нарізний, 500 г — 41,95–42,50 грн.

Пшеничный нарезанный хлеб, 650 г — около 44,99 грн.

Хлеб Кулиничі пшеничный подовый, 600 г — 55,11–56,69 грн.

Пшеничный хлеб Цар Хліб нарезанный, 600 г — около 57,77 грн.

Хлеб Київхліб Столичний ржаной, 475 г — около 28,90 грн.

Ржаной хлеб Столичний, 950 г — около 51 грн.

Ржаной хлеб Riga Бородинівський, 300 г — около 59,80 грн.

Тостовый хлеб Кристинопіль Тостовий ніжний, 300 г, в АТБ — около 20,90 грн со скидкой.

Тостовый хлеб Київхліб или Цар Хліб, 330–350 г — примерно 31–38,90 грн.

Грузинский хлеб, 400 г — около 32,90–34,90 грн.

Хлеб Boulangerie Фітнес в Сильпо — около 40,04 грн.

Почему хлеб дорожает, если зерна достаточно

Нынешний урожай пшеницы в Украине остается значительным. По оценке UkrAgroConsult, прогноз производства пшеницы в сезоне 2026/27 составляет 25,6 млн тонн. Однако достаточное количество зерна не означает автоматического снижения цен на хлеб в магазинах.

Глава ассоциации Борошномели України Родион Рыбчинский объяснял, что пшеница нового урожая стоит дешевле, чем в прошлом году.

Однако для производства хлеба зерно сначала необходимо доставить на предприятие, подготовить к переработке, перемолоть в муку, а затем испечь хлеб и доставить готовую продукцию в магазины. На каждом из этих этапов возникают дополнительные расходы.

По словам Рыбчинского, мельницы не переходят на пшеницу нового урожая сразу после уборки. Переработчики постепенно добавляют ее в помольные партии, продолжая использовать зерно предыдущего урожая, закупленное по более высоким ценам. Полный переход на новое сырье ожидается не раньше ноября.

Поэтому даже снижение стоимости зерна не гарантирует быстрого удешевления муки. На конечную цену также влияют расходы на электроэнергию, транспортировку, подготовку зерна, оплату труда и работу оборудования.

Что будет с ценами на хлеб до конца года

Заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук прогнозирует дальнейшее подорожание хлеба. В комментарии Укринформу он сообщил, что за девять месяцев 2026 года хлеб в Украине подорожал более чем на 10%, а до конца года его стоимость может вырасти еще на 5–6%.

По словам эксперта, с 2024 года цены на хлеб в среднем увеличиваются примерно на 1,5–2% ежемесячно. В этом году сохраняется та же тенденция.

Марчук подчеркнул, что стоимость зерна составляет примерно 12% цены готового хлеба. Остальная часть приходится на логистику, зарплаты, энергоносители, валютный курс и другие составляющие производства. Поэтому наличие достаточного количества пшеницы не останавливает подорожание готовой продукции.

Эксперт также отметил, что для внутреннего потребления Украине необходимо около 6 млн тонн пшеницы, тогда как производство составляет почти 25 млн тонн. Поэтому оснований ожидать дефицита хлеба из-за нехватки зерна он не видит.

Таким образом, до конца 2026 года цены на хлеб могут вырасти еще на 5–6%. На стоимость продукции будут влиять прежде всего производственные и логистические расходы, а не только цена пшеницы.

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