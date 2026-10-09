Мука относится к продуктам первой необходимости, которые украинцы регулярно покупают для домашней выпечки и приготовления еды. Когда на рынке возникают перебои или растут цены на продукты, часть покупателей старается заранее запастись необходимыми товарами.

Факты ICTV выясняли, что будет с ценами на муку, что происходит на рынке пшеницы и стоит ли ожидать снижения цен в ближайшее время.

Цены на муку в Украине

По состоянию на октябрь 2026 года цены на пшеничную муку весом 1 кг в украинских супермаркетах составляют от 19,49 до 35,89 грн. Стоимость зависит от производителя, сорта и торговой сети.

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Сколько стоит 1 кг муки в супермаркетах:

В Novus муку Marka Promo можно купить за 19,49 грн за килограмм.

В АТБ мука Розумний вибір высшего сорта стоит 23,80 грн.

В сети Auchan цена муки Pouce высшего сорта составляет 20,70 грн, классической муки высшего сорта — 21,70 грн, а муки Экстра — 29 грн за килограмм.

В Сильпо муку Повна Чаша высшего сорта продают за 21,29 грн. Продукция других марок стоит дороже: Хуторок и Zernari Select — по 32,99 грн, а Київмлин — 35,89 грн за килограмм.

Что происходит с рынком пшеницы в Украине

Урожай пшеницы остается одним из главных факторов, определяющих ситуацию на рынке муки. По оценке аналитиков UkrAgroConsult, прогноз производства пшеницы в Украине на сезон 2026-2027 повысили до 25,6 млн тонн.

Однако больший урожай не означает, что продукция подешевеет для конечного потребителя. Украинские экспортеры сталкиваются с трудностями при продаже зерна за рубеж, а внутренние закупочные цены не всегда покрывают расходы аграриев на выращивание и логистику.

Из-за этого часть производителей сдерживает продажи, ожидая более выгодных условий. Ситуация на рынке муки также зависит от того, по каким ценам перерабатывающие предприятия покупают зерно и сколько тратят на его доставку и подготовку.

Что будет с ценами на муку осенью

Несмотря на снижение цен на пшеницу нового урожая, потребителям не стоит рассчитывать на немедленное удешевление муки и хлеба. Об этом заявил глава ассоциации Борошномели України Родион Рыбчинский.

По его словам, мельницы не могут сразу перейти на зерно нового урожая. После уборки пшенице требуется время для послеуборочного дозревания, поэтому переработчики постепенно добавляют новое сырье в помольные партии.

Как объяснил Родион Рыбчинский, сейчас мельницы лишь частично добавляют зерно урожая 2026 года в помольные партии, продолжая использовать сырье урожая 2025 года, закупленное по более высоким ценам. Полный переход на новый урожай произойдет не раньше ноября.

Будут ли расти цены на муку

Еще один фактор, влияющий на цены на муку, — расходы на доставку зерна до мельниц. В себестоимость муки входят транспортировка, подготовка зерна на элеваторах и другие логистические затраты.

На конечную цену влияет и электроэнергия, необходимая для работы перерабатывающих предприятий. Если осенью из-за перебоев с электроснабжением производителям придется чаще использовать дизельные генераторы, расходы на производство вырастут.

Не менее значительны и затраты на оплату труда. Предприятиям необходимо сохранять квалифицированных работников, а сократить такие расходы удается не всегда.

По словам главы ассоциации Борошномели України, цена готовой продукции не меняется автоматически вслед за стоимостью сырья. Переработчикам необходимо использовать запасы более дорогого зерна и перейти на новый урожай.

Некоторое снижение цен на муку возможно в конце осени, когда мельницы полностью перейдут на пшеницу урожая 2026 года.

Стоит ли закупать муку впрок

Руководитель аналитического отдела Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка прогнозирует, что при длительных логистических ограничениях мука и другие основные продукты могут постепенно дорожать.

По его оценке, цены на крупы и муку могут вырасти примерно на 5–10%. Хлеб также может подорожать примерно на 5–10%. При этом эксперт не ожидает дефицита муки украинского производства.

Как объяснил Максим Гопка, причина возможного подорожания заключается не в нехватке зерна, а в увеличении расходов на производство и доставку готовой продукции.

Даже при достаточном предложении сырья переработчики продолжают платить за электроэнергию, упаковку и логистику. Поэтому снижение закупочных цен на зерно не означает, что мука в магазинах будет дешеветь.

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