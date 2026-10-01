На мировом рынке кукуруза дешевеет после публикации свежих данных о запасах зерна в США. Министерство сельского хозяйства США сообщило о значительном увеличении запасов кукурузы, что сразу отразилось на биржевых котировках.

В Украине ситуация имеет свои особенности. Здесь на стоимость зерна влияют не только мировые цены, но и объемы запасов, темпы уборки нового урожая и возможности его вывоза. Из-за логистических трудностей разница между ценами в разных областях значительная.

Факты ICTV разбирались, какая цена на кукурузу в Украине, сколько стоит тонна зерна в разных регионах и что сейчас происходит с рынком.

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Что происходит с ценами на кукурузу на мировом рынке

Как рассказали в Электронной зерновой бирже Украины, новые данные USDA стали неожиданными для участников рынка. По состоянию на 1 сентября 2026 года запасы кукурузы в США составляли 53,2 млн тонн. За год они увеличились на 35% — годом ранее показатель был на уровне 39,4 млн тонн.

На фоне этих данных декабрьские фьючерсы на кукурузу на бирже в Чикаго за день потеряли 4,4% и опустились до $196,8 за тонну. За месяц падение составило 9%, хотя по сравнению с прошлым годом котировки оставались выше на 8,5%.

Дополнительным фактором для рынка стали погодные условия. В США прогнозируют сухую и теплую погоду, которая будет способствовать более быстрой уборке урожая. По состоянию на 27 сентября там уже обмолочено 18% площадей кукурузы — это соответствует среднему показателю за последние пять лет.

Снижение американских котировок отразилось и на европейском рынке. Ноябрьские фьючерсы на кукурузу в Париже подешевели на 0,8% за день, а за неделю потеряли 3,8%. Цена составила €264,25 за тонну, или около $300.

Сколько стоит кукуруза в Украине и что с урожаем

Украинский рынок сейчас находится под влиянием не только мировых тенденций. По состоянию на 1 сентября запасы кукурузы в Украине составляли 2,8 млн тонн. Это в 2,1 раза больше, чем годом ранее.

Большой объем запасов создает дополнительное давление на внутреннюю стоимость зерна. Одновременно продолжается уборка нового урожая, поэтому предложение на рынке в ближайшее время будет увеличиваться.

По состоянию на 28 сентября украинские аграрии обмолотили только 3% площадей кукурузы. Уже собрано 789 тыс. тонн зерна при средней урожайности 5,15 т/га. В ближайшее время темпы полевых работ ускорятся из-за прогноза сухой и теплой погоды.

Экспорт также вырос. За 28 дней сентября Украина отправила за границу 282 тыс. тонн кукурузы против 40 тыс. тонн за аналогичный период прошлого года. С начала текущего сезона экспорт составил 1,9 млн тонн против 913 тыс. тонн годом ранее.

Сколько стоит кукуруза за тонну

Стоимость зерна существенно отличается в зависимости от региона. По данным Украинской зерновой биржи, цены на кукурузу за тонну составляют:

Винницкая область — 7300 грн;

Житомирская — 8650 грн;

Хмельницкая — 8650 грн;

Киевская — 5500 грн;

Черкасская — 7000 грн;

Запорожская — 8550 грн;

Полтавская — 8650 грн;

Николаевская — 9200 грн;

Волынская — 8500 грн;

Львовская — 7500 грн.

Такую разницу между регионами во многом формируют условия поставки, расстояние до пунктов экспорта и спрос со стороны конкретных покупателей.

По данным платформы Tripoli, средняя цена на кукурузу сегодня составляет 6453 грн за тонну. За неделю средний показатель уменьшился на 209 грн, а за месяц снизился на 443 грн в пересчете на одну тонну.

Цена на кукурузу в Украине

Отдельный фактор давления на украинский рынок — логистика. По данным Украинской зерновой биржи, цены спроса на условиях EXW-элеватор в восточных и центральных областях за неделю снизились на 100–500 грн за тонну — до 5000–5800 грн. В западных регионах спрос остается на уровне 6000–6500 грн.

На западной границе кукуруза с поставкой в евровагон в октябре–декабре стоит около €160–165 за тонну, или $180–186. На цену влияют дефицит свободных европейских вагонов и исчерпание квот на поставки.

Для зерна с доставкой в порт Констанца цена снизилась до $245–250 за тонну. Доставка при этом стоит около $120–140 за тонну. Из-за этого цена кукурузы на условиях FCA с погрузкой в вагон или автомобиль опустилась до $110–120 за тонну.

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