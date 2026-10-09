Борошно належить до продуктів першої необхідності, які українці регулярно купують для домашньої випічки та приготування їжі. Коли на ринку виникають перебої або зростають ціни на продукти, частина покупців намагається заздалегідь придбати необхідні запаси.

Факти ICTV дізнавалися, що буде з цінами на борошно, що відбувається на ринку пшениці та чи варто очікувати зниження цін найближчим часом.

Ціни на борошно в Україні

Станом на жовтень 2026 року ціни на борошно пшеничне вагою 1 кг в українських супермаркетах становлять від 19,49 до 35,89 грн. Вартість залежить від виробника, сорту та торговельної мережі.

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Скільки кошкує 1 кг борошна у супермаркетах:

У Novus борошно Marka Promo можна придбати за 19,49 грн за кілограм.

В АТБ борошно Розумний вибір вищого ґатунку коштує 23,80 грн.

У мережі Auchan ціна борошна Pouce вищого ґатунку становить 20,70 грн, класичного борошна вищого ґатунку — 21,70 грн, а борошна Екстра — 29 грн за кілограм.

У Сільпо борошно Повна Чаша вищого ґатунку продають за 21,29 грн. Продукція інших марок коштує дорожче: Хуторок і Zernari Select — по 32,99 грн, а Київмлин — 35,89 грн за кілограм.

Що відбувається з ринком пшениці в Україні

Урожай пшениці залишається одним із головних чинників, які визначають ситуацію на ринку борошна. За оцінкою аналітиків UkrAgroConsult, прогноз виробництва пшениці в Україні на сезон 2026-2027 підвищили до 25,6 млн тонн.

Проте більший урожай не означає здешевлення продукції для кінцевого споживача. Українські експортери стикаються з труднощами в реалізації зерна за кордон, а внутрішні закупівельні ціни не завжди покривають витрати аграріїв на вирощування та логістику.

Через це частина виробників стримує продажі, очікуючи вигідніших умов. На ринку борошна ситуація також залежить від того, за якими цінами переробні підприємства купують зерно та скільки витрачають на його доставку й підготовку.

Що буде з цінами на борошно восени

Попри зниження цін на пшеницю нового врожаю, споживачам не варто розраховувати на миттєве здешевлення борошна та хліба. Про це заявив голова асоціації Борошномели України Родіон Рибчинський.

За його словами, млини не можуть одразу перейти на зерно нового врожаю. Після збирання пшениці потрібен час для її післязбирального дозрівання, тому переробники поступово додають нову сировину до помельних партій.

Як пояснив Родіон Рибчинський, наразі млини лише частково додають зерно врожаю 2026 року до помольних партій, продовжуючи працювати на сировині 2025 року, закупленій за вищими цінами. Повний перехід на новий врожай відбудеться не раніше листопада.

Чи буде зростання цін на борошно

Ще один чинник, який впливає на ціни на борошно, — це витрати на доставку зерна до млинів. Адже до собівартості борошна належить транспортування, підготовка зерна на елеваторах та інші логістичні витрати.

Позначається на кінцевій ціні й електроенергія, необхідна для роботи переробних підприємств. Тож, якщо восени через перебої з електропостачанням виробникам доведеться частіше використовувати дизельні генератори, витрати на виробництво зростуть.

Не менш важливими залишаються витрати на оплату праці. Підприємствам потрібно зберігати кваліфікованих працівників, а скорочення таких витрат не завжди можливе.

За словами голови асоціації Борошномели України, ціна готової продукції не змінюється автоматично разом із вартістю сировини. Переробникам потрібно використати запаси дорожчого зерна та перейти на новий урожай.

Певне зниження цін на борошно можливе наприкінці осені, коли млини повністю перейдуть на пшеницю врожаю 2026 року.

Чи варто скуповувати борошно про запас

Проте керівник аналітичного відділу Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка прогнозує, що за тривалих логістичних обмежень борошно та інші базові продукти можуть поступово дорожчати.

За його оцінкою, ціни на крупи та борошно можуть зрости приблизно на 5-10%. Хліб може додатково зрости в ціні приблизно на 5-10%. При цьому дефіциту борошна українського виробництва експерт не очікує.

Як пояснив Максим Гопка, причина можливого подорожчання полягає не в нестачі зерна, а у збільшенні витрат на виробництво та доставку готової продукції.

Навіть за достатньої пропозиції сировини переробники й надалі платять за електроенергію, пакування та логістику. Тому зниження закупівельних цін на зерно не означає, що борошно в магазинах дешевшатиме.

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