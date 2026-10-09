Из-за постоянных российских ударов украинцы вынуждены готовиться к зиме и направлять значительную часть семейного бюджета на необходимые расходы. Экономить приходится и на продуктах: покупатели сокращают расходы на мясо, в частности на колбасы и другие изделия из переработанного мяса.

Факты ICTV узнавали, сколько сейчас стоит килограмм свинины, говядины, курятины и индейки в украинских супермаркетах и ожидается ли повышение цен на мясо до конца 2026 года.

Цены на мясо в Украине

Мы проверили цены на мясо в онлайн-каталогах популярных украинских продуктовых сетей. По состоянию на 9 октября 2026 года стоимость мяса отличается в зависимости от вида продукта, части туши, производителя и торговой сети.

Сейчас смотрят

Сколько стоит курятина

Курятина остается доступнее говядины, однако цена зависит от части тушки и производителя:

В Novus килограмм куриного бедра стоит 124 грн, голени 124 грн, тушки 111 грн, а филе 239 грн. Филе торговой марки Наша Ряба в этой сети стоит 249 грн/кг.

В Metro филе Нашей Рябы стоит 307 грн/кг, бедро 240,24 грн/кг, а голень 167 грн/кг.

В АТБ охлажденная куриная тушка Наша Ряба стоит 120,89 грн/кг, грудная часть 175,89 грн/кг, а филе цыплят-бройлеров Чебатурочка 207,89 грн/кг. Цены зависят от выбранного магазина и наличия товара.

В Varus охлажденное куриное филе стоит 194,90 грн/кг, а куриная четверть по акционной цене 89,50 грн/кг.

Сколько стоит говядина

Говядина стоит дороже курятины и большинства указанных видов свинины. Килограмм говяжьего гуляша в среднем стоит 499,50 грн, а ребер 304,25 грн.

В Novus говяжий гуляш стоит 479 грн/кг, ребра 309 грн/кг. В Megamarket гуляш стоит 520 грн/кг, а ребра 299,50 грн/кг.

Сколько стоит свинина

Цена свинины также зависит от отруба. Килограмм свиной грудинки в Novus стоит 199 грн, в Metro 202,80 грн, а в Auchan 215,90 грн. Свиной окорок в этих сетях стоит соответственно 229 грн, 186,16 грн и 247,90 грн за килограмм.

Шейная часть стоит дороже: в Novus она стоит 319 грн/кг, в Metro 321,36 грн/кг, а в Megamarket 379 грн/кг. Средняя цена свиной шеи по результатам мониторинга составляет 339,79 грн/кг.

В АТБ охлажденная свиная лопатка Глобино стоит 230,59 грн/кг. В Varus свиная лопатка без кости стоит 179,90 грн/кг, бедро без кости 204,90 грн/кг, а шея без кости 309,90 грн/кг.

Сколько стоит мясо индейки

Стоимость индейки зависит от части тушки. В онлайн-каталоге Metro филе индейки Натурвиль стоит 398,52 грн/кг по акционной цене, бедро 301,32 грн/кг, а голень 171,72 грн/кг.

Что будет с ценами на мясо в Украине осенью

В октябре 2026 года розничные цены на говядину, свинину и курятину могут вырасти до 3%. Такой прогноз озвучила ведущий научный сотрудник Института аграрной экономики Наталья Копытец в комментарии изданию Главред.

По оценкам ученых Института аграрной экономики, в продуктовых супермаркетах в октябре 2026 года розничные цены на основные виды мяса, говядину, свинину и курятину, могут повыситься до 3%, рассказала эксперт.

По ее словам, в сентябре единой тенденции на рынке не было: одни виды мяса дорожали, тогда как другие дешевели. На осеннюю стоимость продукции будут влиять цены на зерновые и фактический урожай, поскольку корма формируют около 70% себестоимости мяса.

Подорожает ли свинина до конца 2026 года

Отдельный прогноз относительно свинины опубликовал исполнительный директор ассоциации Мясной отрасли Николай Бабенко. В комментарии изданию Delo он отметил, что до конца 2026 года свинина в розничной торговле может подорожать на 3–5%. Однако закупочные цены на живых свиней будут оставаться под давлением дешевого импорта, избыточного предложения и риска распространения африканской чумы свиней.

По словам Бабенко, за январь–август 2026 года Украина импортировала 26,9 тыс. тонн свинины, что в 1,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Большое предложение импортной продукции сдерживает рост закупочных цен на внутреннем рынке.

Эксперт прогнозирует постепенное повышение розничных цен на свинину до конца года без резкого скачка. На стоимость также будут влиять сезонный спрос перед новогодними праздниками и валютный курс.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.