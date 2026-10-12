Украина недополучила $29,5 млрд бюджетной помощи от партнеров в 2026 году — Марченко
- Украина получала в среднем $1,5 млрд пособия в месяц вместо ожидаемых $4,5 млрд.
- Задержана макрофинансовая помощь на $4,25 млрд.
- По итогам года потери налоговых поступлений могут составить 70 млрд грн.
В 2026 году Украина от международных партнеров в среднем получала $1,5 млрд бюджетной поддержки ежемесячно вместо ожидаемых $4,5 млрд. Из-за невыполнения части международных обязательств Киев недополучил $29,5 млрд финансирования.
Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко во время часа вопросов правительству в Верховной Раде.
Сколько международной помощи получила Украина в 2026 году
По словам министра Марченко, в начале года у Украины был финансовый запас прочности благодаря договоренностям с партнерами. Остатки на едином казначейском счете и средства государственного бюджета на банковских счетах составили 477 млрд грн.
В то же время, потребность Украины в международном финансировании на 2026 год оценивалась примерно в $50 млрд. Получение этих средств зависело, в частности, от выполнения ряда обязательств.
В первом полугодии поступления в фонд госбюджета составили почти 2 трлн. грн. — на 46% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Однако объемы международной помощи оказались ниже ожидаемых.
— Международная помощь, которую мы получали, была недостаточной. Вместо в среднем $4,5 млрд, которые мы должны получать с января, мы в среднем получали только $1,5 млрд, — подчеркнул Марченко.
По его данным, поступления международной поддержки по месяцам были такими:
- январь — $2,4 млрд;
- февраль — $1,5 млрд;
- март — $1,7 млрд;
- апрель — $1,3 млрд;
- май — $500 млн;
- июнь — $11,3 млрд.
Министр уточнил, что сумму недополученного финансирования в $29,5 млрд еще предстоит скорректировать с учетом последних траншей. В то же время, объем средств, которые Украина должна привлечь до конца года, остается значительным.
Какие обязательства должна выполнить Украина
Глава Минфина отметил, что Украина еще может наверстать упущенное время и выполнить условия для получения международной поддержки.
Среди вопросов, требующих решения, министр назвал:
- налогообложение посылок;
- назначение членов Счетной палаты;
- принятие законопроекта об оценке имущества;
- возобновление конкурсов на государственную службу;
- выполнение других международных обязательств.
По словам Марченко, по итогам девяти месяцев реальный ВВП Украины продемонстрировал почти нулевой рост. В январе-сентябре общий фонд госбюджета недополучил почти 50 млрд грн запланированных доходов, из которых 32 млрд грн пришлись на август и сентябрь.
Прогнозируется, что к концу 2026 года общая сумма недополученных налоговых платежей может составить около 70 млрд грн.
Среди причин он назвал обстрелы предприятий, уничтожение складских помещений, блокировку морских маршрутов и снижение потребления.