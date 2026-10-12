В 2026 году Украина от международных партнеров в среднем получала $1,5 млрд бюджетной поддержки ежемесячно вместо ожидаемых $4,5 млрд. Из-за невыполнения части международных обязательств Киев недополучил $29,5 млрд финансирования.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко во время часа вопросов правительству в Верховной Раде.

Сколько международной помощи получила Украина в 2026 году

По словам министра Марченко, в начале года у Украины был финансовый запас прочности благодаря договоренностям с партнерами. Остатки на едином казначейском счете и средства государственного бюджета на банковских счетах составили 477 млрд грн.

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В то же время, потребность Украины в международном финансировании на 2026 год оценивалась примерно в $50 млрд. Получение этих средств зависело, в частности, от выполнения ряда обязательств.

В первом полугодии поступления в фонд госбюджета составили почти 2 трлн. грн. — на 46% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Однако объемы международной помощи оказались ниже ожидаемых.

— Международная помощь, которую мы получали, была недостаточной. Вместо в среднем $4,5 млрд, которые мы должны получать с января, мы в среднем получали только $1,5 млрд, — подчеркнул Марченко.

По его данным, поступления международной поддержки по месяцам были такими:

январь — $2,4 млрд;

февраль — $1,5 млрд;

март — $1,7 млрд;

апрель — $1,3 млрд;

май — $500 млн;

июнь — $11,3 млрд.

Министр уточнил, что сумму недополученного финансирования в $29,5 млрд еще предстоит скорректировать с учетом последних траншей. В то же время, объем средств, которые Украина должна привлечь до конца года, остается значительным.

Какие обязательства должна выполнить Украина

Глава Минфина отметил, что Украина еще может наверстать упущенное время и выполнить условия для получения международной поддержки.

Среди вопросов, требующих решения, министр назвал:

налогообложение посылок;

назначение членов Счетной палаты;

принятие законопроекта об оценке имущества;

возобновление конкурсов на государственную службу;

выполнение других международных обязательств.

По словам Марченко, по итогам девяти месяцев реальный ВВП Украины продемонстрировал почти нулевой рост. В январе-сентябре общий фонд госбюджета недополучил почти 50 млрд грн запланированных доходов, из которых 32 млрд грн пришлись на август и сентябрь.

Прогнозируется, что к концу 2026 года общая сумма недополученных налоговых платежей может составить около 70 млрд грн.

Среди причин он назвал обстрелы предприятий, уничтожение складских помещений, блокировку морских маршрутов и снижение потребления.

Источник : Укринформ

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