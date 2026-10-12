У 2026 році Україна від міжнародних партнерів в середньому отримувала $1,5 млрд бюджетної підтримки щомісяця замість очікуваних $4,5 млрд. Через невиконання частини міжнародних зобов’язань Київ недоотримав $29,5 млрд фінансування.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

Скільки міжнародної допомоги отримала Україна у 2026 році

За словами міністра Марченка, на початку року Україна мала фінансовий запас міцності завдяки домовленостям із партнерами. Залишки на єдиному казначейському рахунку та кошти державного бюджету на банківських рахунках становили 477 млрд грн.

Зараз дивляться

Водночас потреба України в міжнародному фінансуванні на 2026 рік оцінювалася приблизно у $50 млрд. Отримання цих коштів залежало, зокрема, від виконання низки зобов’язань.

У першому півріччі надходження до фонду держбюджету становили майже 2 трлн грн — на 46% більше, ніж за аналогічний період 2025 року. Проте обсяги міжнародної допомоги виявилися нижчими за очікувані.

— Міжнародна допомога, яку ми отримували, була недостатньою. Замість у середньому $4,5 млрд, які ми мали отримувати із січня, ми в середньому отримували лише $1,5 млрд, — наголосив Марченко.

За його даними, надходження міжнародної підтримки за місяцями були такими:

січень — $2,4 млрд;

лютий — $1,5 млрд;

березень — $1,7 млрд;

квітень — $1,3 млрд;

травень — $500 млн;

червень — $11,3 млрд.

Міністр уточнив, що суму недоотриманого фінансування у $29,5 млрд ще потрібно скоригувати з урахуванням останніх траншів. Водночас обсяг коштів, які Україна має залучити до кінця року, залишається значним.

Які зобов’язання має виконати Україна

Очільник Мінфіну зазначив, що Україна ще може надолужити втрачений час і виконати умови для отримання міжнародної підтримки.

Серед питань, які потребують вирішення, міністр назвав:

оподаткування посилок;

призначення членів Рахункової палати;

ухвалення законопроєкту про оцінку майна;

відновлення конкурсів на державну службу;

виконання інших міжнародних зобов’язань.

За словами Марченка, за підсумками дев’яти місяців реальний ВВП України продемонстрував майже нульове зростання. У січні-вересні загальний фонд держбюджету недоотримав майже 50 млрд грн запланованих доходів, із яких 32 млрд грн припали на серпень і вересень.

Прогнозується, що на кінець 2026 року загальна сума недоотриманих податкових платежів може сягнути близько 70 млрд грн.

Серед причин він назвав обстріли підприємств, знищення складських приміщень, блокування морських маршрутів і зниження споживання.

Джерело : Укрінформ

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