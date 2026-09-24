Совет Европейского Союза принял решение о выделении восьмой регулярной выплаты в рамках финансового механизма Ukraine Facility. Общий объем транша составляет около €3 млрд, а часть денег впервые предоставят по новой кредитной программе.

Об этом сообщили пресс-служба Совета ЕС и премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

Совет ЕС одобрил выплату Украине

К финансированию Украины через инструмент Европейского Союза впервые присоединилась страна, не входящая в ЕС — Норвегия.

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В Совете ЕС подтвердили, что Украина удовлетворительно выполнила необходимые условия и реформы, предусмотренные планом Украины для получения транша. Финансирование в рамках Ukraine Facility напрямую привязано к реализации Киевом реформ и инвестиционных шагов.

Около €800 млн из выделенной суммы почти в €3 млрд впервые предоставят в рамках Ukraine Support Loan — кредитного механизма ЕС, созданного для финансирования неотложных бюджетных и оборонных нужд Украины в 2026–2027 годах.

Параллельно Совет ЕС принял решение о привлечении дополнительного взноса от Норвегии. Осло выделит 1 млрд норвежских крон в качестве безвозвратной финансовой помощи в рамках первого компонента программы Ukraine Facility.

Норвегия стала первым государством вне Евросоюза, которое направило финансовые ресурсы непосредственно через этот европейский механизм.

Предоставленные Норвегией деньги будут использованы для поддержки функционирования украинских государственных органов, обеспечения предоставления критически важных социальных и административных услуг населению, а также для реализации ключевых реформ, зафиксированных в плане Украины.

Корецкий добавил, что эта поддержка важна для обеспечения финансовой устойчивости Украины и способности государства продолжать работать в условиях полномасштабной войны.

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