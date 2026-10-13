При вступлении Украины в Евросоюз необходимо предусмотреть переходные периоды для сельского хозяйства. Это поможет защитить европейских фермеров и создать условия для развития украинского агросектора.

Об этом 13 октября перед началом заседания Совета ЕС по общим вопросам в Люксембурге заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.

ЕС предлагает переходные периоды для агросектора Украины

— На очереди — сельское хозяйство… Мы видим, что у нас есть различные механизмы, которые позволяют защитить себя, отдельные подсистемы или направления политики, но в то же время дают возможность нашим кандидатам своевременно выполнить необходимые требования после вступления. Итак, речь идет о переходных периодах и о сельском хозяйстве Украины, — сказала Кос.

По словам еврокомиссара, в этом вопросе Евросоюз должен учесть два основных аспекта: защиту европейских фермеров, финансирование со стороны ЕС и поддержку сельского хозяйства Украины.

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Кос подчеркнула, что ЕС должен способствовать развитию украинского агросектора, чтобы Украина могла сохранить свои позиции на мировом рынке зерна и пшеницы и успешно внедрить европейские стандарты.

Европейская комиссия предложила механизм целевой договоренности. Как объяснила Кос, когда Украина перейдет к обсуждению содержания договора о вступлении в ЕС, стороны зафиксируют решения, которые устроят обе стороны.

7 октября стало известно, что Еврокомиссия предлагает применить особый подход к интеграции украинского агросектора в ЕС с учетом его масштабов и структуры.

В Брюсселе опасаются, что при действующих правилах крупные украинские сельскохозяйственные предприятия могут получить непропорционально большую долю европейской аграрной поддержки.

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