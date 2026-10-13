Під час вступу України до Євросоюзу потрібно передбачити перехідні періоди для сільського господарства. Це допоможе захистити європейських фермерів і створити умови для розвитку українського агросектору.

Про це 13 жовтня перед початком засідання Ради ЄС із загальних питань у Люксембурзі заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос.

ЄС пропонує перехідні періоди для агросектору України

– На черзі – сільське господарство…Ми бачимо, що маємо різні механізми, які дозволяють захистити себе, окремі підсистеми чи напрямки політики, але водночас дають змогу нашим кандидатам вчасно виконати необхідні вимоги після вступу. Отже, йдеться про перехідні періоди та про сільське господарство України, – сказала Кос.

За словами єврокомісарки, у цьому питанні Євросоюз має врахувати два основні аспекти: захист європейських фермерів, фінансування з боку ЄС та підтримку сільського господарства України.

Зараз дивляться

Кос наголосила, що ЄС має сприяти розвитку українського агросектору, щоб Україна могла зберегти свої позиції на світовому ринку зерна та пшениці й успішно запровадити європейські стандарти.

Європейська комісія запропонувала механізм “цільової домовленості”. Як пояснила Кос, коли Україна перейде до обговорення змісту договору про вступ до ЄС, сторони зафіксують “рішення, що влаштують обидві сторони”.

7 жовтня стало відомо, що Єврокомісія пропонує застосувати особливий підхід до інтеграції українського агросектору в ЄС з огляду на його масштаби та структуру.

У Брюсселі побоюються, що за чинних правил великі українські сільськогосподарські підприємства можуть отримати непропорційно велику частку європейської аграрної підтримки.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.