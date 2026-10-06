Коллегия Еврокомиссии одобрила пакет предложений по изменениям в политике ЕС перед следующими расширениями (pre-enlargement policy reviews) во вторник, 6 октября. Предложенные изменения создадут условия для принятия в состав ЕС новых государств, среди которых Украина.

Об этом после заседания еврокомиссаров в Страсбурге заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, пишет Европейская правда.

ЕК предлагает изменить правила ЕС перед будущим расширением

Еврокомиссия предлагает пересмотреть ряд основных правил Евросоюза, чтобы подготовить его к возможному увеличению количества государств-членов.

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— ЕС может принять большее количество членов. Но есть сферы, где мы видим вызовы, которые нам нужно решить, – заявила Кос.

Утвержденный Еврокомиссией пакет прежде всего определяет, каким образом действующая договорная база ЕС и будущие договоры о вступлении могут применяться для подготовки Евросоюза к расширению и увеличению количества его членов.

Среди сфер, которые могут создать вызовы для расширенного ЕС, Марта Кос назвала верховенство права и основополагающие ценности Евросоюза.

По ее словам, в этой сфере предлагают усилить механизмы предотвращения отступления, включая сокращение финансирования или ограничение права голоса.

— Во-вторых, мы предлагаем рассмотреть целевые механизмы для интеграции сельскохозяйственного сектора Украины, – добавила еврокомиссар.

Она сообщила, что Еврокомиссия также предложит “способы сделать наши институты более компактными и способными принимать решения быстрее”.

Также уделено внимание постепенной интеграции стран-кандидатов в ЕС.

По информации источников Европейской правды, которые принимали участие в подготовке предложений, Еврокомиссия ожидает принципиального утверждения пакета лидерами ЕС до конца 2026 года. После этого законодательные изменения должны одобрить Совет ЕС и Европейский парламент.

Первую дискуссию на высоком уровне по предложенным изменениям проведут во время заседания Европейского совета 15-16 октября.

Ожидается, что Европейский совет поручит Еврокомиссии подготовить соответствующие законодательные проекты и представить их для рассмотрения столицам государств-членов.

Напомним, 28 октября коллегия Еврокомиссии планирует утвердить дорожные карты вступления в ЕС для четырех стран-кандидатов, которые демонстрируют самые высокие темпы евроинтеграции. Речь идет о Черногории, Албании, Украине и Молдове.

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