Еврокомиссия одобрила изменения для будущего расширения ЕС и вступления Украины
- Еврокомиссия 6 октября одобрила пакет предложений по изменениям в политике ЕС перед будущим расширением.
- Изменения должны подготовить Евросоюз к принятию новых государств-членов, включая Украину.
Коллегия Еврокомиссии одобрила пакет предложений по изменениям в политике ЕС перед следующими расширениями (pre-enlargement policy reviews) во вторник, 6 октября. Предложенные изменения создадут условия для принятия в состав ЕС новых государств, среди которых Украина.
Об этом после заседания еврокомиссаров в Страсбурге заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, пишет Европейская правда.
ЕК предлагает изменить правила ЕС перед будущим расширением
Еврокомиссия предлагает пересмотреть ряд основных правил Евросоюза, чтобы подготовить его к возможному увеличению количества государств-членов.
— ЕС может принять большее количество членов. Но есть сферы, где мы видим вызовы, которые нам нужно решить, – заявила Кос.
Утвержденный Еврокомиссией пакет прежде всего определяет, каким образом действующая договорная база ЕС и будущие договоры о вступлении могут применяться для подготовки Евросоюза к расширению и увеличению количества его членов.
Среди сфер, которые могут создать вызовы для расширенного ЕС, Марта Кос назвала верховенство права и основополагающие ценности Евросоюза.
По ее словам, в этой сфере предлагают усилить механизмы предотвращения отступления, включая сокращение финансирования или ограничение права голоса.
— Во-вторых, мы предлагаем рассмотреть целевые механизмы для интеграции сельскохозяйственного сектора Украины, – добавила еврокомиссар.
Она сообщила, что Еврокомиссия также предложит “способы сделать наши институты более компактными и способными принимать решения быстрее”.
Также уделено внимание постепенной интеграции стран-кандидатов в ЕС.
По информации источников Европейской правды, которые принимали участие в подготовке предложений, Еврокомиссия ожидает принципиального утверждения пакета лидерами ЕС до конца 2026 года. После этого законодательные изменения должны одобрить Совет ЕС и Европейский парламент.
Первую дискуссию на высоком уровне по предложенным изменениям проведут во время заседания Европейского совета 15-16 октября.
Ожидается, что Европейский совет поручит Еврокомиссии подготовить соответствующие законодательные проекты и представить их для рассмотрения столицам государств-членов.
Напомним, 28 октября коллегия Еврокомиссии планирует утвердить дорожные карты вступления в ЕС для четырех стран-кандидатов, которые демонстрируют самые высокие темпы евроинтеграции. Речь идет о Черногории, Албании, Украине и Молдове.