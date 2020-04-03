В Украине создадут реестр мест обсервации

Министерство здравоохранения Украины проведет проверку всех мест обсервации, по итогам которой создаст реестр обсерваторов в стране.

Об этом сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санврач Виктор Ляшко.

— Обсерваторы создаются и обеспечиваются органами местной власти, с нашей стороны были прописаны четкие критерии того, какие должны быть условия в обсерваторах, — сказал он.

В настоящее время Минздрав получил поручение Государственной чрезвычайной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и вскоре будет проведена проверка всех потенциальных мест для обсервации, сформирована дополнительная таблица того, отвечает ли обсерватор определенным требованиям.

— Это будет новый реестр всех мест для обсервации, которые будут существовать на территории Украины, — отметил Ляшко.

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Также он сказал, что до конца текущей-начала следующей недели в Украину прибудут 12 амплификаторов ПЦР-диагностики, что позволит расширить диагностику коронавируса на всю территорию страны.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что чартерные рейсы не пустят в Украину без 100% обсервации.

Напомним, в Киеве более 60 человек, которые находились на обсервации в отеле Козацкий, самовольно ушли.