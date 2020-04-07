Неиспользование мобильного приложения Дія для контроля за соблюдением режима обсервации будет приравниваться к нарушению карантинных мер и наказываться штрафами.

В течение дня на протяжении двух недель человеку на обсервации будет приходить до 10 push-сообщений. Каждый раз ему нужно будет сделать свое фото. Во время фотографирования будет включаться геолокация.

— Неиспользование приложения будет нарушением режима карантина. Уже существуют определенные урегулированные суммы штрафов, которые человеку нужно будет заплатить, — сообщил вице-премьер министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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По словам министра цифровой трансформации, приложением должны пользоваться такие категории граждан:

люди, вернувшиеся из-за границы и подлежащие обсервации;

заболевшие и находящиеся на домашнем лечении;

лица с подозрением на коронавирусную болезнь.

Напомним, ранее мы писали о том, какие услуги доступны в приложении Дія.

Источник: Украина 24