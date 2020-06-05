За Слугу народу – 29,9%, за ОПЗЖ – 15,8%, за Європейську солідарність – 13,5%, за Батьківщину – 11,6% і за Силу і честь – 6,9%. Так би голосували українці, що визначилися з вибором, якби вибори до Верховної Ради проходили зараз.

Про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного з 26 до 30 квітня.

Решта партій, згідно з опитуванням, не подолали б 5-відсотковий бар’єр: 4,9% – Радикальна партія, 4,7% – Свобода, 3,6% – Партія Шарія, 2,8% – Голос, 2,7% – Українська стратегія Гройсмана та 2,2% – Опозиційний блок.

Читайте: Скасування не буде. Місцеві вибори відбудуться 25 жовтня – Корнієнко

Водночас серед усіх опитаних за Слугу народу голосували б 19,6% респондентів, за ОПЗЖ – 10,4%, за Європейську солідарність – 8,9%, за Батьківщину – 7,6% і за партію Сила і честь – 4,5%.

Ще 16,9% українців не визначилися з вибором.

КМІС проводив опитування з 26 до 30 квітня 2020 року методом телефонного інтерв’ю на основі випадкової вибірки номерів. Загалом опитали 1 500 осіб.

Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,6% для показників, близьких до 50%, 2,2% – для показників, близьких до 25%, 1,7% – для показників, близьких до 10%, 1,1% – для показників, близьких до 5%.

Результати іншого подібного опитування показали приблизно таку ж розстановку політичних сил.

Найбільші шанси на потрапляння до наступного складу Ради отримали: Слуга народу (30,3%), Опозиційна платформа – За життя (15,9%), Європейська солідарність (14,8%) і ВО Батьківщина (12,3%).

За результатами виборів до Верховної Ради у 2019 році, за партійними списками партія Слуга народу набрала 43,16%, Опозиційна платформа – За життя – 13,05%, Батьківщина – 8,18%, Європейська солідарність – 8,10% і Голос – 5,82%

Джерело: КМІС