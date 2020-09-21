Слуга народа, ОПЗЖ, Евросолидарность, Батькивщина и Радикальная партия Олега Ляшко оказались бы в пятерке лидеров на выборах в Верховную Раду, если бы они состоялись в середине сентября 2020 года.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 12 по 16 сентября.

В частности, украинцы, которые определились с выбором, готовы поддержать такие партии:

Слуга народа – 21,5%;

Европейская солидарность – 17,8%;

ОПЗЖ – 16,3%;

Батькивщина – 8,7%;

Радикальная партия Олега Ляшко – 6,3%;

Партия Шария – 4,1%;

Сила и Честь – 4%.

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КМИС провел опрос методом телефонного интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров 12-16 сентября.

В целом опрошены 2 000 респондентов старше 18 лет.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2% для показателей близких к 50%, 2,1% — для показателей близких к 25%, 1,4% — для показателей близких к 10%.

Ближайшие выборы, которые должны состоятся в Украине 25 октября, – местные. Предвыборная кампания началась 5 сентября.

Сорвать проведение местных выборов 2020 может только введение чрезвычайного положения в Украине.

Источник: КМИС