Слуга народу, ОПЗЖ, Євросолідарність, Батьківщина і Радикальна партія Олега Ляшка опинилися б у п’ятірці лідерів на виборах до Верховної Ради, якби вони відбулися в середині вересня 2020 року.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) з 12 до 16 вересня.

Зокрема, українці, які визначилися з вибором, готові підтримати такі партії:

Слуга народу – 21,5%;

Європейська солідарність – 17,8%;

ОПЗЖ – 16,3%;

Батьківщина – 8,7%;

Радикальна партія Олега Ляшка – 6,3%;

Партія Шарія – 4,1%;

Сила і Честь – 4%.

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КМІС провів опитування методом телефонного інтерв’ю з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів 12-16 вересня.

Загалом опитано 2 000 респондентів старше 18 років.

Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,2% для показників близьких до 50%, 2,1% – для показників близьких до 25%, 1,4% – для показників близьких до 10%.

Найближчі вибори, які мають відбутися в Україні 25 жовтня, – місцеві. Передвиборна кампанія почалася 5 вересня.

Зірвати проведення місцевих виборів 2020 може тільки введення надзвичайного стану в Україні.

Джерело: КМІС