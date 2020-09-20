Политическая сила Слуга народа назвала кандидатов в Киевский городской совет для участия в местных выборах 2020, а также представителя партии, который поборется за место Киевского городского головы.
Кандидатом в мэры стала Ирина Верещук. За места в Киевсовете будут соревноваться 13 человек, список кандидатов от партии возглавила жена главы МИД Дмитрия Кулебы — Евгения.
Список:
- Евгения Кулеба — жена министра иностранных дел, общественная активистка;
- Михаил Присяжнюк — юрист, телеведущий;
- Анна Маляр — юрист, криминолог;
- Георгий Зантарая — дзюдоист;
- Владислав Трубицын — предприниматель, общественный деятель;
- Юрий Федоренко — юрист, бизнесмен;
- Виталий Селик — общественный деятель;
- Андрей Витренко — замминистра образования и науки;
- Елена Говорова — легкоатлетка;
- Ксения Семенова — педагог, популяризатор науки;
- Алексей Киселев — доброволец, общественный деятель;
- Игорь Брагин — шеф-повар.
- Николай Тищенко — нардеп.
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Кандидаты от партии Слуга народа
Ранее стало известно, что министр здравоохранения Украины Максим Степанов возглавит список партии Слуга народа на местных выборах 2020 в Одесский областной совет.
Степанов согласился на это предложение.
По его мнению, это шанс реализовать изменения в Одесской области.
Источник: Слуга народа