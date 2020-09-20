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Факты / Украина / Политика

Партия Слуга народа назвала список кандидатов в депутаты Киевсовета

Политическая сила Слуга народа назвала кандидатов в Киевский городской совет для участия в местных выборах 2020, а также представителя партии, который поборется за место Киевского городского головы.

Кандидатом в мэры стала Ирина Верещук. За места в Киевсовете будут соревноваться 13 человек, список кандидатов от партии возглавила жена главы МИД Дмитрия Кулебы — Евгения.

Список:

  • Евгения Кулеба — жена министра иностранных дел, общественная активистка;
  • Михаил Присяжнюк — юрист, телеведущий;
  • Анна Маляр — юрист, криминолог;
  • Георгий Зантарая — дзюдоист;
  • Владислав Трубицын — предприниматель, общественный деятель;
  • Юрий Федоренко — юрист, бизнесмен;
  • Виталий Селик — общественный деятель;
  • Андрей Витренко — замминистра образования и науки;
  • Елена Говорова — легкоатлетка;
  • Ксения Семенова — педагог, популяризатор науки;
  • Алексей Киселев — доброволец, общественный деятель;
  • Игорь Брагин — шеф-повар.
  • Николай Тищенко — нардеп.

Читайте: Голос раскрыл список кандидатов в депутаты Киевсовета

Кандидаты от партии Слуга народа

Ранее стало известно, что министр здравоохранения Украины Максим Степанов возглавит список партии Слуга народа на местных выборах 2020 в Одесский областной совет.

Степанов согласился на это предложение.

По его мнению, это шанс реализовать изменения в Одесской области.

Источник: Слуга народа

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