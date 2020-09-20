Политическая сила Слуга народа назвала кандидатов в Киевский городской совет для участия в местных выборах 2020, а также представителя партии, который поборется за место Киевского городского головы.

Кандидатом в мэры стала Ирина Верещук. За места в Киевсовете будут соревноваться 13 человек, список кандидатов от партии возглавила жена главы МИД Дмитрия Кулебы — Евгения.

Список:

Евгения Кулеба — жена министра иностранных дел, общественная активистка;

Михаил Присяжнюк — юрист, телеведущий;

Анна Маляр — юрист, криминолог;

Георгий Зантарая — дзюдоист;

Владислав Трубицын — предприниматель, общественный деятель;

Юрий Федоренко — юрист, бизнесмен;

Виталий Селик — общественный деятель;

Андрей Витренко — замминистра образования и науки;

Елена Говорова — легкоатлетка;

Ксения Семенова — педагог, популяризатор науки;

Алексей Киселев — доброволец, общественный деятель;

Игорь Брагин — шеф-повар.

Николай Тищенко — нардеп.

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Кандидаты от партии Слуга народа

Ранее стало известно, что министр здравоохранения Украины Максим Степанов возглавит список партии Слуга народа на местных выборах 2020 в Одесский областной совет.

Степанов согласился на это предложение.

По его мнению, это шанс реализовать изменения в Одесской области.

Источник: Слуга народа