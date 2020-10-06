Україна показує себе серйозним партнером ЄС і готова до саміту – Зеленський

Розвиток антикорупційної системи в Україні дозволяє заявити про те, що наша країна добре підготувалася до проведення саміту Україна-ЄС в Брюсселі 6 жовтня.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю виданню Politico Europe, яке відбулося 3 жовтня 2020 року, та додав, що Україна показує себе серйозним партнером ЄС.

Також Зеленський відзначив ухвалення низки важливих законів, зокрема, земельної реформи.

– Ми проголосували, нарешті, закони про електронні комунікації, закони про донорство крові. Уже розглядається законопроект про водний транспорт в Україні. У нас проголосовані також важливі закони про концесії, про дерегуляцію. Вони не популістські. Також – складні реформи, які підтримує ЄС, зокрема, земельна. Ви не знаєте, якою складною виявляється імплементація земельної реформи. 30 років, протягом всієї нашої незалежності, ніхто не міг проголосувати за цю реформу, – наголосив він.

Зеленський про санкції та іншу допомогу ЄС

Зеленський зазначив, що санкції ЄС проти Російської Федерації відіграють важливу роль у підтримці суверенітету й територіальної цілісності України.

Водночас президент вважає, що західні партнери можуть ще більше допомогти Україні, відкривши доступ до ринків ЄС та ввівши “промисловий безвіз”.

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Зеленський про боротьбу з пандемією Covid-19

Український президент заявив, що Україна готова допомогти ЄС у боротьбі з коронавірусом, організувавши виробництво можливої ​​вакцини на своїх підприємствах.

– Україна вже показала, як у складний момент із Covid-19 ми допомагали з виготовленням антисептика, його постачанням, – зазначив він.

Саміт Україна-ЄС у Брюсселі

6 жовтня о 16.30 відбудеться 22-й саміт між ЄС та Україною, учасниками якою стануть президент Європейської Ради Шарль Мішель, високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррелль та президент України Володимир Зеленський.

Очікується, що саміту передуватиме двостороння зустріч Мішеля із Зеленським.