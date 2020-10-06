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Факти / Україна / Політика

Нова співпраця: Україна та Британія підпишуть угоду

Посол України у Великій Британії, Вадим Пристайко, розповів, що найближчим часом планується підписання угоди про українсько-британське політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство.

Документ лідери країн підпишуть 7-8 жовтня. Пристайко впевнений, що ця угода встановить тісне партнерство між країнами.

Також посол зазначив, що хоче розв’язати питання з візами для українців. Тому найближчим часом відповідні відомства займуться цим.

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Цей процес чутливий для внутрішньої політики й для української, і для Великої Британії. Але щонайменше ми можемо говорити про спрощення тих процедур, які найбільше дошкуляють українцям, – зауважив Пристайко.

Нова угода з Британією подібна до Угоди про асоціацію з Європейським союзом.  Але вона спрямована лише на одну країну.

Зеленський з офіційним візитом прибуде до Великої Британії

Президент Володимир Зеленський офіційно відвідає Велику Британію 7-8 жовтня, аби підписати головну угоду.

Лідери планують підписати ще деякі двосторонні угоди, що стосуються оборони та фінансової підтримки країн.

Джерело: Голос Америки

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