Посол України у Великій Британії, Вадим Пристайко, розповів, що найближчим часом планується підписання угоди про українсько-британське політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство.
Документ лідери країн підпишуть 7-8 жовтня. Пристайко впевнений, що ця угода встановить тісне партнерство між країнами.
Також посол зазначив, що хоче розв’язати питання з візами для українців. Тому найближчим часом відповідні відомства займуться цим.
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Цей процес чутливий для внутрішньої політики й для української, і для Великої Британії. Але щонайменше ми можемо говорити про спрощення тих процедур, які найбільше дошкуляють українцям, – зауважив Пристайко.
Нова угода з Британією подібна до Угоди про асоціацію з Європейським союзом. Але вона спрямована лише на одну країну.
Зеленський з офіційним візитом прибуде до Великої Британії
Президент Володимир Зеленський офіційно відвідає Велику Британію 7-8 жовтня, аби підписати головну угоду.
Лідери планують підписати ще деякі двосторонні угоди, що стосуються оборони та фінансової підтримки країн.