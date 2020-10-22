Раннее включение отопления приводит к завышенным счетам — Шлапак

Правительство и власть должны обеспечить проведение бесплатных тестов на Сovid-19 для врачей, учителей и обычных граждан. Об этом во время брифинга заявила кандидат в депутаты Киевского городского совета от Батькивщины Алла Шлапак.

Тест на Сovid-19 не должен быть роскошью для медиков, учителей, рядовых киевлян. Он должен быть бесплатным. Сегодня такие возможности есть. В столичном бюджете средств достаточно, чтобы помочь и поддержать людей, — заявила Алла Шлапак.

Также Алла Шлапак обратила внимание на проблему столичной власти, которая начинает отопительный сезон без крайней необходимости. И тем самым заставляет людей оплачивать дополнительные средства за отопление.

Сегодня нужно менять практику начала отопительного сезона 15 октября. Ведь сейчас люди переживают, что им придется оплатить дорогие услуги теплоснабжения, хотя на улице еще тепло и необходимости в отоплении не было. Это нужно прекращать, — сообщила Шлапак.

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