Раннє ввімкнення опалення призводить до завищених рахунків – Шлапак

Уряд і влада повинні забезпечити проведення безкоштовних тестів на Сovid-19 для лікарів, вчителів і звичайних громадян. Про це під час брифінгу заявила кандидат в депутати Київської міської ради від Батьківщини Алла Шлапак.

Тест на Сovid-19 не повинен бути розкішшю для медиків, вчителів, рядових киян. Він повинен бути безкоштовним. Сьогодні такі можливості є. У столичному бюджеті коштів достатньо, щоб допомогти і підтримати людей, – заявила Алла Шлапак.

Також Алла Шлапак звернула увагу на проблему столичної влади, яка починає опалювальний сезон без крайньої потреби. І тим самим змушує людей сплачувати додаткові кошти за опалення.

Сьогодні потрібно змінювати практику початку опалювального сезону 15 жовтня. Адже зараз люди переживають, що їм доведеться сплатити дорогі послуги теплопостачання, хоча на вулиці ще тепло і необхідності в опаленні не було. Це потрібно припиняти, – повідомила Шлапак.

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