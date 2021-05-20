Президент Владимир Зеленский отказался называть имена олигархов, которые накануне оказались в поле зрения СНБО.

— Называть фамилии не буду. Не боюсь никого.

Вместе с тем президент отметил, что текст законопроекта об олигархах появится на следующей неделе.

— Закон готов на 100%, но мы считаем, что есть несколько деталей. Я думаю, он появится на следующей неделе. Главный смысл и философия этого закона — мы не хотим убить большой бизнес, — пояснил Зеленский.

Что предусматривает закон

Лица, подпадающие под определение “олигарх”, появятся в специальном реестре. Бизнес этих лиц может потерять большую часть активов, которые, в частности, находятся и за рубежом.

Президент Зеленский заверил, что большой бизнес должен быть гарантом тысяч рабочих мест и исправным налогоплательщиком.

— У них (олигархов — Ред.) есть выбор остаться и это все делать, но если нет — они попадут под ту или иную категорию санкций. В этом смысл нашего закона. У них есть возможность не быть олигархами.

Также президент добавил, что новый законопроект не будет “тупиком” для олигархов, поскольку предусматривает временные рамки, когда им можно будет изменить структуру бизнеса и согласовать свою деятельность с законами.