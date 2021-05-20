Президент Володимир Зеленський відмовився називати імена олігархів, які напередодні опинилися в полі зору РНБО.

– Називати прізвища не буду. Не боюся нікого.

Водночас президент зауважив, що текст законопроекту про олігархів з’явиться вже наступного тижня.

– Закон готовий на 100%, але ми вважаємо, що є декілька деталей. Я думаю, він з’явиться наступного тижня. Головний зміст і філософія цього закону – ми не хочемо вбити великий бізнес, – пояснив Зеленський.

Що передбачає закон

Особи, які підпадатимуть під визначення “олігарх”, з’являться у спеціальному реєстрі. Бізнес цих осіб може втратити велику частину активів, які, зокрема, знаходяться і за кордоном.

Президент Зеленський запевнив, що великий бізнес має бути гарантом тисяч робочих місць і справним платником податків.

– У них (олігархів – Ред.) є вибір залишитися і це все робити, але якщо ні – вони потраплять під ту чи іншу категорію санкцій. У цьому зміст нашого закону. У них є можливість не бути олігархами.

Також президент додав, що новий законопроект не буде “глухим кутом” для олігархів, оскільки передбачатиме часові рамки, коли їм можна буде змінити структуру бізнесу і узгодити свою діяльність з законами.