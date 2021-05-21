Пятничное заседание Верховной Рады 21 мая начнется в 10.00.

В этот день недели Рада традиционно проводит Час вопросов к правительству. Также будет представлен отчет Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания 2020 года.

После этого депутаты начнут рассмотрение законопроектов в первом и втором чтении.

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Среди других законов народные депутаты планируют ратифицировать:

Соглашение между Кабмином и правительством Германии о финансовом сотрудничестве. Протокол о присоединении Евросообщества к Международной конвенции в области безопасности аэронавигации. Протокол о внесении изменений в Конвенцию между Украиной и Нидерландами об избежании двойного налогообложения. Конвенцию о сделках о выборе суда. Соглашение между Украиной и Финляндией о взаимной охране информации с ограниченным доступом. Меморандум о взаимопонимании между Украиной и Европейским полицейским офисом о конфиденциальности и обеспечении сохранности информации.

Подробнее о том, какие законопроекты будут рассматривать парламентарии в Верховной Раде 21 мая, читайте на Фактах ICTV.