Пятничное заседание Верховной Рады 21 мая начнется в 10.00.
В этот день недели Рада традиционно проводит Час вопросов к правительству. Также будет представлен отчет Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания 2020 года.
После этого депутаты начнут рассмотрение законопроектов в первом и втором чтении.
Среди других законов народные депутаты планируют ратифицировать:
- Соглашение между Кабмином и правительством Германии о финансовом сотрудничестве.
- Протокол о присоединении Евросообщества к Международной конвенции в области безопасности аэронавигации.
- Протокол о внесении изменений в Конвенцию между Украиной и Нидерландами об избежании двойного налогообложения.
- Конвенцию о сделках о выборе суда.
- Соглашение между Украиной и Финляндией о взаимной охране информации с ограниченным доступом.
- Меморандум о взаимопонимании между Украиной и Европейским полицейским офисом о конфиденциальности и обеспечении сохранности информации.
Подробнее о том, какие законопроекты будут рассматривать парламентарии в Верховной Раде 21 мая, читайте на Фактах ICTV.