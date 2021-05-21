Очередное пленарное заседание Верховной Рады 21 мая традиционно начнется в 10.00.

Первый час заседания будет посвящен вопросом к Кабмину. Также народные депутаты заслушают отчет Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания за 2020 год.

В первом чтении Верховная Рада планирует обсудить законопроекты о статусе НАБУ, антидопинговой деятельности в спорте, Службе военного капелланства и охране здоровья населения от вредного воздействия табака.

Также на повестке дня — внесение изменений в законы О космической деятельности, О театрах и театральном деле, Об охране детства, О реабилитации лиц с инвалидностью в Украине и другие.

Во втором чтении народные депутаты рассмотрят изменения в закон О судоустройстве и статусе судей, О правовом режиме имущества в ВСУ, Об автомобильных дорогах и О помощи лицам с инвалидностью.

Кроме этого, Рада решит судьбу законопроектов об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины, о внесении изменений в некоторые акты по ресторанному бизнесу, а также по охране водных биоресурсов и среды их обитания.

Изменения в закон О рынке природного газа

На заседании 20 мая Верховная Рада в первом чтении приняла изменения в закон о рынке природного газа.

Документ предлагает внести ряд изменений и поправок в уже существующий закон (принятого в 2015 году), который регулирует рынок природного газа в Украине.

Авторы законопроекта — группа депутатов фракции Слуга народа — убеждены, что принятие изменений упростит механизм присоединения к газотранспортной или газораспределительной системы.

Подробнее об изменениях в закон О рынке природного газа в Украине читайте в материале Фактов ICTV.