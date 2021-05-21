П’ятничне засідання Верховної Ради 21 травня розпочнеться о 10.00.
У цей день тижня Рада традиційно проводить Годину запитань до уряду. Також буде представлено звіт Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення за 2020 рік.
Після цього депутати почнуть розгляд законопроектів у першому та другому читанні.
Серед інших законів народні депутати планують ратифікувати:
- Угоду між Кабміном та Урядом Німеччини про фінансове співробітництво.
- Протокол про приєднання Євроспівтовариства до Міжнародної Конвенції у галузі безпеки аеронавігації.
- Протокол про внесення змін до Конвенції між Україною і Нідерландами про уникнення подвійного оподаткування.
- Конвенцію про угоди про вибір суду.
- Угоду між Україною та Фінляндією про взаємну охорону інформації з обмеженим доступом.
- Меморандум про взаєморозуміння між Україною та Європейським поліцейським офісом стосовно конфіденційності та забезпечення збереження інформації.
Детальніше про те, які законопроекти розглядатимуть парламентарі у Верховній Раді 21 травня, читайте на Фактах ICTV.