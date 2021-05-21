П’ятничне засідання Верховної Ради 21 травня розпочнеться о 10.00.

У цей день тижня Рада традиційно проводить Годину запитань до уряду. Також буде представлено звіт Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення за 2020 рік.

Після цього депутати почнуть розгляд законопроектів у першому та другому читанні.

Читайте Повний список депутатів Верховної Ради ІХ скликання

Серед інших законів народні депутати планують ратифікувати:

Угоду між Кабміном та Урядом Німеччини про фінансове співробітництво. Протокол про приєднання Євроспівтовариства до Міжнародної Конвенції у галузі безпеки аеронавігації. Протокол про внесення змін до Конвенції між Україною і Нідерландами про уникнення подвійного оподаткування. Конвенцію про угоди про вибір суду. Угоду між Україною та Фінляндією про взаємну охорону інформації з обмеженим доступом. Меморандум про взаєморозуміння між Україною та Європейським поліцейським офісом стосовно конфіденційності та забезпечення збереження інформації.

Детальніше про те, які законопроекти розглядатимуть парламентарі у Верховній Раді 21 травня, читайте на Фактах ICTV.