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Факти / Україна / Політика
Наташа Тарчевська |

Засідання Верховної Ради 21 травня: онлайн-трансляція

Верховна Рада

П’ятничне засідання Верховної Ради 21 травня розпочнеться о 10.00.

У цей день тижня Рада традиційно проводить Годину запитань до уряду. Також буде представлено звіт Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення за 2020 рік.

Після цього депутати почнуть розгляд законопроектів у першому та другому читанні.

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Серед інших законів народні депутати планують ратифікувати:

  1. Угоду між Кабміном та Урядом Німеччини про фінансове співробітництво.
  2. Протокол про приєднання Євроспівтовариства до Міжнародної Конвенції у галузі безпеки аеронавігації.
  3. Протокол про внесення змін до Конвенції між Україною і Нідерландами про уникнення подвійного оподаткування.
  4. Конвенцію про угоди про вибір суду.
  5. Угоду між Україною та Фінляндією про взаємну охорону інформації з обмеженим доступом.
  6. Меморандум про взаєморозуміння між Україною та Європейським поліцейським офісом стосовно конфіденційності та забезпечення збереження інформації.

Детальніше про те, які законопроекти розглядатимуть парламентарі у Верховній Раді 21 травня, читайте на Фактах ICTV.

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