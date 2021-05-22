Зеленский назначил трех членов Наблюдательного совета Укроборонпрома

Владимир Зеленский согласовал назначение трех членов Наблюдательного совета государственного концерна Укроборонпром.

Кроме этого, президент прекратил полномочия Владимира Горбулина в наблюдательном совете.

Указом №209/2021 Владимир Зеленский назначил членами наблюдательного совета госконцерна:

Тимофея Милованова. Александра Носова. Ростислава Шурма.

В документе отмечается, что все они станут членами наблюдательного совета Укроборонпрома после предоставления согласия.

Мустафа Найем оставил Укроборонпром

В конце апреля Мустафа Найем сообщил, что покидает Укроборонпром, поскольку попал под сокращение.

На своей странице в Facebook он отметил, что такое решение руководства было неожиданным и заверил, что его сотрудничество с госконцерном на этом этапе заканчивается.

Мустафа Найем занимал должность заместителя гендиректора Укрборонпрома с ноября 2019 года.