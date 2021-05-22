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Наташа Тарчевська |

Зеленский назначил трех членов Наблюдательного совета Укроборонпрома

Зеленский назначил трех членов Наблюдательного совета Укроборонпрома

Владимир Зеленский согласовал назначение трех членов Наблюдательного совета государственного концерна Укроборонпром.

Кроме этого, президент прекратил полномочия Владимира Горбулина в наблюдательном совете.

Указом №209/2021 Владимир Зеленский назначил членами наблюдательного совета госконцерна:

  1. Тимофея Милованова.
  2. Александра Носова.
  3. Ростислава Шурма.

В документе отмечается, что все они станут членами наблюдательного совета Укроборонпрома после предоставления согласия.

Мустафа Найем оставил Укроборонпром

В конце апреля Мустафа Найем сообщил, что покидает Укроборонпром, поскольку попал под сокращение.

На своей странице в Facebook он отметил, что такое решение руководства было неожиданным и заверил, что его сотрудничество с госконцерном на этом этапе заканчивается.

Мустафа Найем занимал должность заместителя гендиректора Укрборонпрома с ноября 2019 года.

Источник: Офис президента

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