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Наташа Тарчевська |

Зеленський призначив трьох членів Наглядової ради Укроборонпрому

Зеленський призначив трьох членів Наглядової ради Укроборонпрому

Володимир Зеленський погодив призначення трьох членів Наглядової ради державного концерну Укроборонпром.

Окрім цього, президент припинив повноваження Володимира Горбуліна в наглядовій раді.

Указом №209/2021 Володимир Зеленський призначив членами наглядової ради держконцерну:

  1. Тимофія Милованова.
  2. Олександра Носова.
  3. Ростислава Шурму.

В документі зазначається, що усі вони стануть членами наглядової ради Укроборонпрому після надання згоди.

Мустафа Найєм залишив Укроборонпром

Наприкінці квітня Мустафа Найєм повідомив, що покидає Укроборонпром, оскільки потрапив під скорочення.

На своїй сторінці в Facebook він зазначив, що таке рішення керівництва було несподіваним і запевнив, що його співпраця з держконцерном на цьому етапі закінчується.

Мустафа Найєм обіймав посаду заступника гендиректора Укрборонпрома з листопада 2019 року.

Джерело: Офіс президента

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