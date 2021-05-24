СНБО поддержал запрет полетов и вхождения в воздушное пространство Беларуси — Данилов

Украина запретит самолетам своих авиакомпаний заходить в воздушное пространство Беларуси и полностью прекратит авиасообщение с этой страной.
Такую информацию обнародовал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
— Соответствующий вопрос будет проработан правительством на внеочередном заседании, — заявил чиновник.
По его словам, арест основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича в Минске – открытый вызов всему демократическому миру.
Данилов подчеркнул, что режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко самым наглым образом пренебрег международными нормами и правилами.
Реакция главы Ryanair на захват самолета
Ранее исполнительный директор Ryanair Майкл О’Лири назвал принуждение самолета авиакомпании к посадке в Минске государственным похищением.
По его словам, действия властей Беларуси не что иное, как воздушное пиратство.
Кроме того, О’Лири рассказал, что в авиалайнере находились агенты КГБ Беларуси, которые во время посадки в Минске покинули самолет.