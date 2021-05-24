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Факти / Україна / Політика
Дмитро Кудрявцев |

РНБО підтримала заборону польотів та входження в повітряний простір Білорусі – Данилов

олексій данілов

Україна заборонить літакам своїх авіакомпаній заходити у повітряний простір Білорусі та повністю припинить авіасполучення із цією країною.

Таку інформацію оприлюднив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов.

– Відповідне питання буде опрацьовано урядом на позачерговому засіданні, – заявив чиновник.

За його словами, арешт засновника Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича в Мінську – виклик всьому демократичному світу.

Данилов підкреслив, що режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка самим нахабним чином знехтував міжнародними нормами і правилами.

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Реакція голови Ryanair на захоплення літака

Раніше виконавчий директор Ryanair Майкл О’Лірі назвав примус літака авіакомпанії до посадки в Мінську державним викраденням.

За його словами, дії влади Білорусі не що інше, як повітряне піратство.

Крім того, О’Лірі розповів, що в авіалайнері перебували агенти КДБ Білорусі, які під час посадки в Мінську покинули літак.

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