Верховный Суд отменил протокол ЦИК от 19 мая, которым установлены результаты промежуточных выборов народных депутатов Украины в округе №87 и признано Василия Вирастюка избранным депутатом.

Такое решение суд принял по иску кандидата Александра Шевченко 23 мая.

Также Верховный Суд отменил первые два пункта постановления ЦИК от 19 мая, которым признано недействительным голосование на шести проблемных участках, где во время пересчета бюллетеней обнаружено меньше голосов за Александра Шевченко, чем в первичных протоколах участковых избирательных комиссий.

Суд обязал ЦИК установить результаты выборов в избирательном округе №87 с учетом выводов, предоставленных судом в решении.

Это постановление Верховный Суд принял как суд первой инстанции.

В случае, если ЦИК или команда Василия Вирастюка подаст апелляцию, дело будет пересматривать Большая палата Верховного Суда как суд апелляционной инстанции. В таком случае решение будет окончательным.

Текст постановления Верховного Суда по делу N9901/173/21 об отмене результатов выборов в округе №87 в Едином реестре судебных решений еще не обнародован. Отсутствует информация о решении и на сайте ЦИК.

Довыборы в Раду

19 мая ЦИК признала недействительным голосование на шести избирательных участках и установила результаты без 3 189 голосов избирателей.

Комиссия составила новый протокол с пометкой Уточненный и признала кандидата от Слуги народа Василия Вирастюка избранным депутатом с 14 811 голосами поддержки.

Его соперникам, Александру Шевченко и Руслану Кошулинскому, жители Ивано-Франковщины отдали 13 942 и 13 463 голосов соответственно.

Подробнее об установлении результатов довыборов в Раду читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Опора

Фото: Евгения Кравчук