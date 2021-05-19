ЦИК объявила Вирастюка народным депутатом

Василий Вирастюк официально стал избранным народным депутатом по результатам выборов в округе №87 (Ивано-Франковская область). Об этом сообщила гражданская сеть Опора.

ЦИК составила новый протокол по результатам выборов из-за признания недействительным голосования на шести участках. По обновленным данным, кандидат от партии Слуга народа Василий Вирастюк получил 14 811 голос.

Его соперникам, Александру Шевченко и Руслану Кошулинскому, жители Ивано-Франковской области отдали 13 942 и 13 463 голоса соответственно.

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Довыборы в Верховную Раду

28 марта прошли выборы в округе №87, что в Ивано-Франковской области. 23 апреля Центральная избирательная комиссия официально признала кандидата Василия Вирастюка победителем.

Однако 1 мая Верховный суд признал противоправным решение ЦИК, частично удовлетворив иск соперника Вирастюка — Александра Шевченко. После этого ЦИК отказалась регистрировать Василия Вирастюка народным депутатом.