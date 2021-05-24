Верховний Суд скасував протокол ЦВК від 19 травня, яким встановлені результати проміжних виборів народних депутатів України в окрузі №87 та визнано Василя Вірастюка обраним депутатом.

Таке рішення суд ухвалив за позовом кандидата Олександра Шевченка 23 травня.

Також Верховний Суд скасував перші два пункти постанови ЦВК від 19 травня, якими визнано недійсним голосування на шести проблемних дільницях, де під час перерахунку бюлетенів виявлено менше голосів за Олександра Шевченка, ніж у первинних протоколах дільничних виборчих комісій.

Суд зобов’язав ЦВК встановити результати виборів у виборчому окрузі №87 із врахуванням висновків, наданих судом у рішенні.

Цю постанову Верховний Суд ухвалив як суд першої інстанції.

У разі, якщо ЦВК чи команда Василя Вірастюка подасть апеляцію, справу переглядатиме Велика палата Верховного Суду як суд апеляційної інстанції. У такому разі рішення буде остаточним.

Текст постанови Верховного Суду у справі N9901/173/21 про скасування результатів виборів в окрузі №87 в Єдиному реєстрі судових рішень ще не оприлюднено. Відсутня інформація про рішення й на сайті ЦВК.

Довибори в Раду

19 травня ЦВК визнала недійсним голосування на шести виборчих дільницях та встановила результати без 3 189 голосів виборців.

Комісія склала новий протокол із поміткою Уточнений та визнала кандидата від Слуги народу Василя Вірастюка обраним депутатом із 14 811 голосами підтримки.

Його суперникам, Олександру Шевченку та Руслану Кошулинському, жителі Івано-Франківщини віддали 13 942 та 13 463 голосів відповідно.

Детальніше про встановлення результатів довиборів у Раду читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Опора

Фото: Євгенія Кравчук