Евгения Шевченко исключили из фракции Слуга народа

Народного депутата Евгения Шевченко исключили из депутатской фракции Слуга народа. Об этом сообщил нардеп Виталий Безгин.

В то же время еще один нардеп от Слуги народа Александр Качура отметил, что соответствующие материалы передадут в аппарат Верховной Рады и зачитают на следующем пленарном заседании.

— Евгения Шевченко исключили из Слуги народа. Секретариату фракции все-таки удалось собрать необходимое количество подписей. Материалы будут переданы в аппарат ВР и зачитаны на следующем пленарном заседании, — написал Качура в Telegram-канале.

Встреча Шевченко с Лукашенко

20 апреля в Минске народный депутат от Слуги народа Евгений Шевченко встретился с Александром Лукашенко — самопровозглашенным президентом Беларуси.

Но фракция не отправляла его на эту встречу. В то же время в Слуге народа сразу заявили, что ожидают объяснений от нардепа.

Но вскоре стало известно, что Евгения Шевченко могут исключить из политической фракции Слуга народа из-за встречи с самопровозглашенным президентом Беларуси.

Фото: Евгений Шевченко