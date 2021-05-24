Євгена Шевченка виключили з фракції Слуга народу

Народного депутата Євгена Шевченка виключили з депутатської фракції Слуга народу. Про це повідомив нардеп Віталій Безгін.

Водночас ще один нардеп від Слуги народу Олександр Качура зазначив, що відповідні матеріали передадуть в апарат Верховної Ради і зачитають на наступному пленарному засіданні.

– Євгенія Шевченка виключили з Слуги народу. Секретаріату фракції все-таки вдалося зібрати необхідну кількість підписів. Матеріали будуть передані в апарат ВР і зачитані на наступному пленарному засіданні, – написав Качура у Telegram-каналі.

Зустріч Шевченка з Лукашенком

20 квітня у Мінську народний депутат від Слуги народу Євген Шевченко зустрівся із Олександром Лукашенком – самопроголошеним президентом Білорусі.

Але фракція не відправляла його на цю зустріч. Водночас у Слузі народу відразу заявили, що очікують пояснень від нардепа.

Згодом стало відомо, що Євгена Шевченка можуть виключити з політичної фракції Слуга народу через зустріч з самопроголошеним президентом Білорусі.

Фото: Євген Шевченко