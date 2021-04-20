Нардеп Шевченко встретился с Лукашенко в Беларуси — в СН ждут объяснений

20 апреля народный депутат от Слуги народа Евгений Шевченко встретился с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко в Минске. Однако фракция не делегировала его туда. Сейчас же в Слуге народа ожидают объяснений от чиновника.

Об этом заявил глава политсилы Александр Корниенко, добавив, что депутаты будут ждать объяснений после его возвращения.

По его словам, ни партия Слуга народа, ни одноименная парламентская фракция, ни Министерство иностранных дел или Офис президента не делегировали Шевченко на проведение любых переговоров с официальными лицами Беларуси.

Кроме того, Шевченко не является членом парламентской делегации в Беларуси.

— Соответственно, все встречи, которые он проводит, — это его личная инициатива. Он действует как частное лицо, а не как представитель государства, — отметил чиновник.

В то же время Корниенко подчеркнул, что подобные действия нарушают порядок реализации внешней политики Украины и принцип согласованности действий всех ветвей власти в международных отношениях.

В свою очередь Шевченко в эфире одного из телеканалов заявил, что согласно закону о статусе народного депутата, имеет право на отношения “с представителями других государств” в рамках своих полномочий и не лезет в дела президента и его политику.

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Ситуация в Беларуси

9 августа 2020-го в Беларуси вспыхнули протесты из-за победы на очередных президентских выборах Александра Лукашенко. Люди были не согласны с такими результатами голосования и вышли на акции.

Их разгоняли и били силовики. Несмотря на протесты людей, Лукашенко провел тайную инаугурацию. А лидер оппозиции Светлана Тихановская призвала западные страны продолжить давить на него и его сторонников санкциями.

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