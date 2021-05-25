Угроза сохраняется: Кулеба о дальнейших агрессивных действиях РФ против Украины

Угроза дальнейших агрессивных действий России против Украины сохраняется. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время встречи с сопредседателем немецкой партии Союз 90/Зеленые Робертом Габеком.

Во время визита Габека в Киев собеседники обсудили безопасность в зоне российско-украинского вооруженного конфликта.

— Продолжающиеся обстрелы украинских позиций с временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях подтверждают, что угроза дальнейших агрессивных действий России сохраняется, — сказал Кулеба.

Глава МИД добавил, что отвод Россией определенного количества войск от границы с Украиной частично снизил уровень напряжения, при этом не привел к деэскалации.

Также Кулеба рассказал Габеку об усилиях, предпринимаемых украинской стороной с целью продвижения политико-дипломатического урегулирования. Он подчеркнул важность тесного взаимодействия Украины, Германии и Франции для того, чтобы заставить Россию выполнять свои обязательства в рамках нормандского формата.

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Встреча Зеленского и Путина

Дмитрий Кулеба заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и российский президент Владимир Путин встретятся, когда в Киеве будут уверены, что их разговор будет касаться Донбасса и Крыма.

Также глава МИД отметил, что Зеленский не будет встречаться с Путиным для того, чтобы не говорить о Донбассе и Крыме. По его словам, переговоры о встрече идут тяжело.