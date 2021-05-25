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Факти / Україна / Політика
Марія Степанюк |

Загроза зберігається: Кулеба про подальші агресивні дії РФ проти України

Дмитрий Кулеба

Загроза подальших агресивних дій Росії проти України зберігається. Про це наголосив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час зустрічі зі співголовою німецької партії Союз 90/Зелені Робертом Габеком.

Під час візиту Габека до Києві співрозмовники обговорили безпекову ситуацію в зоні російсько-українського збройного конфлікту.

— Триваючі обстріли українських позицій з тимчасово окупованих територій в Донецькій та Луганській областях підтверджують, що загроза подальших агресивних дій Росії зберігається, – сказав Кулеба.

Очільник МЗС додав, що відведення Росією певної кількості військ від кордонів з Україною частково знизило рівень напруги, водночас не призвело до деескалації.

Також Кулеба розповів Габеку про зусилля, які вживає українська сторона з метою просування політико-дипломатичного врегулювання. Він підкреслив важливість тісної взаємодії України, Німеччини та Франції для того, щоб змусити Росію виконувати свої зобов’язання в межах нормандського формату.

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Зустріч Зеленського і Путіна

Дмитро Кулеба заявив, що президент України Володимир Зеленський і російський президент Володимир Путін зустрінуться, коли в Києві будуть впевнені, що їхня розмова стосуватиметься Донбасу і Криму.

Також очільник МЗС зазначив, що Зеленський не зустрічатиметься з Путіним для того, щоб не говорити про Донбас і Крим. За його словами, переговори щодо зустрічі йдуть важко.

Джерело: МЗС

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