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Факты / Украина / Политика
Максим Зайченко |

Встреча Зеленского и Путина состоится, если будет разговор о Крыме и Донбассе — Кулеба

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Президент Украины Владимир Зеленский и российский президент Владимир Путин встретятся, когда в Киеве будут уверены, что их разговор будет касаться Донбасса и Крыма.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

— Встреча состоится тогда, когда мы, Киев, убедимся, что на этой встрече мы сможем предметно проговорить те вопросы, которые для нас являются ключевыми, — сказал министр.

Кулеба отметил, что Зеленский не будет встречаться с Путиным для того, чтобы не говорить о Донбассе и Крыме. По его словам, переговоры относительно встречи идут тяжело.

— Мы подтверждаем, что готовы к разговору, и главная тема разговора — это, безусловно, прекращение войны и мир в Украине. К этому разговору не должно быть каких-то внешних подозрений, потому что мы должны говорить с Путиным, мы понимаем, что решения принимает в России Владимир Путин, и никто другой. Но я абсолютно уверен, что если эта встреча состоится, то президент Украины будет очень жестко и принципиально защищать именно украинские интересы, — заявил Кулеба.

В администрации Путина подтвердили подготовку встречи с президентом Украины. Также в Кремле заявили, что процесс подготовки встречи идет непросто.

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Встреча Зеленского и Путина

В конце апреля Зеленский поручил главе Офиса президента Андрею Ермаку организовать встречу с Владимиром Путиным.

Тогда президент заявил, что главное — это предмет разговора, а не место.

В то же время Ермак исключил возможность приглашения Путина в Киев.

Источник: Новое время

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