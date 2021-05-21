Встреча Зеленского и Путина

Президент Украины Владимир Зеленский и российский президент Владимир Путин встретятся, когда в Киеве будут уверены, что их разговор будет касаться Донбасса и Крыма.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

— Встреча состоится тогда, когда мы, Киев, убедимся, что на этой встрече мы сможем предметно проговорить те вопросы, которые для нас являются ключевыми, — сказал министр.

Кулеба отметил, что Зеленский не будет встречаться с Путиным для того, чтобы не говорить о Донбассе и Крыме. По его словам, переговоры относительно встречи идут тяжело.

— Мы подтверждаем, что готовы к разговору, и главная тема разговора — это, безусловно, прекращение войны и мир в Украине. К этому разговору не должно быть каких-то внешних подозрений, потому что мы должны говорить с Путиным, мы понимаем, что решения принимает в России Владимир Путин, и никто другой. Но я абсолютно уверен, что если эта встреча состоится, то президент Украины будет очень жестко и принципиально защищать именно украинские интересы, — заявил Кулеба.