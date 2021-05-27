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Факты / Украина / Политика
Людмила Грубник |

Минск больше не может быть площадкой для переговоров по Донбассу – Кравчук

Кравчук

Из-за ситуации в Беларуси Минск больше не может быть площадкой для переговоров по разрешению ситуации на Донбассе.

Об этом в эфире одного из украинских телеканалов сообщил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

— Это уже становится очевидно… Учитывая ситуацию, ту диктаторскую линию, то диктаторское поведение, которое демонстрирует самопровозглашенный президент Лукашенко, мы не может рассматривать вопрос о точке обсуждения тех проблем, которые называют минская площадка. Мы должны искать другую площадку, — отметил Леонид Кравчук.

Украинская сторона будет проводить переговоры, обращаться к партнерам и ОБСЕ, чтобы найти новый город для проведения переговоров.

Источник: Україна 24

Фото: УНИАН

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