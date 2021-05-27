Через ситуацію у Білорусі Мінськ більше не може бути майданчиком для переговорів щодо вирішення ситуації на Донбасі.

Про це в ефірі одного з українських телеканалів повідомив очільник української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук.

– Це вже стало очевидним… Враховуючи ту ситуацію, ту диктаторську лінію, диктаторську поведінку, яку демонструє самопроголошений президент Лукашенко, ми не можемо розглядати так званий мінський майданчик як місце обговорення наших проблем. Ми маємо шукати інший майданчик, – зазначив Леонід Кравчук.

Українська сторона проводитиме переговори, звертатиметься до партнерів та ОБСЄ, щоб знайти нове місце для проведення зустрічі.

Водночас, якщо залишити ситуацію такою, якою вона є нині, це може значною мірою вплинути на проведення переговорів.

– Білорусь – не лише сусід України, вона стає сателітом Росії. Така ситуація у Білорусі може негативно вплинути на процеси, які відбуваються всередині України і на ситуацію на Донбасі, – додав він.

Переговори щодо Донбасу

Попри зусилля української сторони, не вдається зрушити з місця переговори щодо вирішення конфлікту на Донбасі.

Окупанти постійно порушують свої зобов’язання, режим тиші та провокують ескалацію.

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