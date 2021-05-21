Мирный процесс на Донбассе сдвинется с мертвой точки в октябре – Арестович

Не раньше 1 октября станет понятно, в каком направлении движется мирный процесс на Донбассе.
Об этом заявил в эфире одного из телеканалов спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.
Он также объяснил, почему не стоит надеяться на какие-то изменения до октября.
По его словам, сейчас готовится встреча Джо Байдена и Владимира Путина, которая много чего может решить.
– Второе – возможна встреча Зеленского и Путина. Она также может многое решить или не решить. Третье – замена Меркель во главе Германии, которая должна произойти в сентябре…То есть 1 октября станет понятно, куда идем дальше с мирным процессом, – сказал Арестович.
К тому моменту, по его мнению, переформатируется ситуация в Европе, станет понятно, что с Северным потоком-2, “какая ситуация в четырехугольнике ЕС – США – Россия – Украина”.
Возможен ли прогресс на ближайших заседаниях ТКГ
Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович ранее говорил, что во время ближайших заседаний по ситуации на Донбассе не стоит ожидать значительных сдвигов или прогресса в переговорах, поскольку на позицию России не могут повлиять даже Европа и США.
Он отметил, что РФ сейчас пытается заставить Украину признать “ЛДНР”, поэтому процесс консультаций в ТКГ находится в стагнации.