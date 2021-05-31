Юлию Свириденко, которая является заместителем главы Офиса президента, избрали членом наблюдательного совета НАК Нафтогаз Украины.
Соответствующее распоряжение № 529-р 31 мая принял Кабинет министров Украины.
Она выбрана в наблюдательный совет как представитель государства на срок не более одного года.
13 мая Кабинет министров объявил о проведении конкурса по отбору четырех независимых членов наблюдательного совета Нафтогаза с 1 июня 2021 года.
Этим же постановлением Кабмин избрал на новый срок до одного года трех независимых членов наблюдательного совета: Клер Споттисвуд, Бруно Лескуа и Людо Ван дер Хейдена, а также двух представителей государства: Наталью Бойко и Юлию Ковалив.
Смена руководства Нафтогаза
28 апреля 2021 года Кабмин провел заседание общего собрания акционеров Нафтогаза и признал деятельность компании в течение 2020 года неудовлетворительной.
Из-за этого уволили главу правления Андрея Коболева. Члены Наблюдательного совета заявили о добровольной отставке.
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Фото: Черниговская ОДА