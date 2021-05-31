Юлію Свириденко, яка є заступником голови Офісу президента, обрали членом наглядової ради НАК Нафтогаз України.

Відповідне розпорядження № 529-р 31 травня ухвалив Кабінет міністрів України.

Вона обрана до наглядової ради як представник держави на термін не більше одного року.

13 травня Кабінет міністрів оголосив про проведення конкурсу з відбору чотирьох незалежних членів наглядової ради Нафтогазу з 1 червня 2021 року.

Цією ж постановою Кабмін обрав на новий термін до одного року трьох незалежних членів наглядової ради: Клер Споттісвуд, Бруно Лескуа і Людо Ван дер Гейдена, а також двох представників держави: Наталію Бойко і Юлію Ковалів.

Зміна керівництва Нафтогазу

28 квітня 2021 року Кабмін провів засідання загальних зборів акціонерів Нафтогазу та визнав діяльність компанії протягом 2020 року незадовільною.

Через це звільнили очільника правління Андрія Коболєва. Члени Наглядової ради заявили про добровільну відставку.

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Фото: Чернігівська ОДА