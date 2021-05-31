Украинская журналистка и экс-народный депутат Светлана Залищук заняла должность советника главы компании Нафтогаз Украины Юрия Витренко. Залищук будет работать над международным направлениям, в частности над противодействием строительству российского трубопровода Северный поток-2.

Новоназначенная советник Витренко поделилась, что у команды сейчас есть несколько вариантов остановки строительства газопровода. Светлана Залищук планирует сосредоточиться на сотрудничестве с международными партнерами и мобилизации всех ветвей власти.

До новой должности в Нафтогазе Залищук работала советницей Ольги Стефанишиной — вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Перед этим она была советницей премьер-министра Алексея Гончарука.

Витренко возглавил Нафтогаз

В конце апреля государственную компанию Нафтогаз возглавил Юрий Витренко, который исполнял обязанности министра энергетики Украины.

Витренко сменил на посту Андрея Коболева, который руководил компанией с 2014 года. Кроме того, в Нафтогазе произошли значительные кадровые изменения, некоторые люди уволились. Подробнее, какие изменения произошли в Нафтогазе, читайте на Фактах ICTV.

Источник: Светлана Залищук

Фото: Светлана Залищук