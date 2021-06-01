Украина имеет план Б — Зеленский об альтернативе членства в НАТО

Украина имеет план Б на время, которое необходимо для полноценного вступления в НАТО.

В частности, Киев готов рассмотреть получение гарантий безопасности от Европейского Союза и США, заявил президент Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Он выразил мнение, что гарантии должны быть даны не только в оборонной сфере, но и в вопросе энергетической безопасности.

— Но это должен быть не условный Будапештский меморандум, который любой его подписант мог нарушить. Откровенно скажу: я собираюсь обсудить такую возможность с президентом США Джо Байденом, потому что такие переговоры лежат за пределами Нормандского формата, — подчеркнул глава государства.

По его словам, то, что Украина рассматривает такую возможность свидетельствует о намерении остановить войну и гарантировать безопасность граждан.

Зеленский добавил, что инициатива лежит не в геополитической плоскости, а является попыткой сохранить жизни людей и прекратить стрельбу на линии фронта.

Глава государства также отметил, что в случае вступления в НАТО Украина не намерена обращаться к пятому пункту Североатлантического договора о коллективной обороне до тех пор, пока на ее территорию не начнется широкомасштабное вторжение.

Президент подчеркнул, что в случае, если Альянс боится защищать страны, входящие в военный блок, организация попросту теряет свою ценность.

Новые требования НАТО к Украине

28 мая на заседании Комитета по партнерству и коллективной безопасности НАТО Украина получила новый пакет Целей партнерства с Североатлантическим Альянсом.

Документ содержит план реформирования оборонной сферы на период до 2025 года.

При этом помощник генерального секретаря НАТО по вопросам операций Джон Манза подчеркнул, что Украина на сегодняшний день является важнейшим партнером Альянса.